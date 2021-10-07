時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 10/07

黃金 1762.93

白銀 22.62

白金 981.96

鈀金 1893.31

(王馨慧)(商品行情網)

(時報資訊)

#貴重金屬 #現貨 #黃金

重要商品行情

（更新：2021/10/07）
紐約近月RBOB汽油
2.3082 -0.05
日本近月RSS3橡膠
197.10 +2.80
紐約近月天然氣
5.675 -0.63
紐約近月黃金
1761.8 +0.90
紐約近月輕質原油
77.43 -1.50
BDI綜合指數
5647 +238.00
芝加哥近月黃豆
1242 -8.50
芝加哥近月玉米
532.25 -5.25
倫敦三個月期銅
9045.50 -128.50
紐約近月棉花
113.1 +2.17
倫敦三個月期鎳
18072.00 -49.00
倫敦近月布蘭特
81.08 -1.48

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