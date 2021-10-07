時報-商情早報

1.公債殖利率降，支撐周三紐約期金走高。

2.LME：10/06期銅收9045.50美元/公噸，跌128.50美元。

3.NYMEX：11月輕質原油跌1.50美元，每桶為77.43美元。

4.西德州原油下跌1.51美元，每桶為77.66美元。

5.10/06BDI運費指數為5647.00。

6.10/06SICOM天然橡膠11月期貨RSS3下跌0.40美分。

7.NYCE：10月棉花漲2.17美分，每磅為113.10美分。

8.CBOT：10月黃豆粉漲1.40美元，每公噸為321.60美元。

9.10/06TRJ-CRB下跌3.56，為232.23。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)06日收盤均價2.58美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-公債殖利率降，支撐周三紐約期金走高；因美國公債殖利率下降，提振黃金避險需求，支撐期金價格走高，但因美國私營產業就業數據優於預期，帶動美元回升而限制金價漲幅；周三(10/6)收盤報價，12月黃金漲0.9美元，報每盎司1761.8美元，12月白銀跌0.08美元，1月白金漲17.4美元，12月鈀金跌31.6美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-需求前景擔憂，期銅下跌；因擔心全球主要消費國中國，其國內房地產龍頭恒大集團的債務困境，將進一步影響中國經濟增長放緩，以及對基本金屬的需求，而建築業是銅需求的主要推動力，其他中國房地產公司的債券也受到恒大集團債務衝擊影響，致倫敦(LME)周三(10/6)銅價連兩個交易日下跌。終場周三指標期銅下跌128.5美元；期錫上漲86美元；期鎳下跌49美元；期鋅下跌32美元；期鋁下跌24美元；期鉛下跌1美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-庫存增加，周三歐美原油期貨回落近2%；據美國能源資訊署(EIA)最新數據顯示，上周原油庫存意外增加230萬桶，汽油庫存也增加330萬桶；此外，美國石油產量增至1130萬桶/日，顯示產能自先前颶風造成的停擺逐漸恢復，投資人也因日前油價續漲而引發獲利了結心態，致終場油價回落近2%；美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌1.50美元，跌幅1.9%，報77.43美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌1.48美元，跌幅1.8%，報81.08美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-需求強勁，周三BDI指數勁揚4.4%；因巴西鐵礦石出口量增加，加上動力煤需求熱絡，推動海岬型船運價飆升近6000美元，令該BCI指數暌違近13年後，再突破10000點關卡，終場波羅的海乾散貨BDI指數同步收紅；其中最新報價BDI指數上漲238點，收5647點，漲幅4.4%；BCI指數上漲723點，收10475點，漲幅7.4%；BPI指數下跌15點，收作3903點，跌幅0.4%；BSI指數上漲6點，收作3388點，漲幅0.2%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-經濟復甦希望，周三日本天然橡膠期貨創近6周新高，因日本新政府的新刺激措施，料有助於加速經濟復甦的希望，日元兌美元走弱，亦同步提振買盤，帶動膠價走高；大阪OSE交易所指標3期貨漲1.7%，報每公斤214.5日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨跌0.22%，報每公斤180.1美分，上海期貨交易所適逢中國國慶假期10/1-10/7休市。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中玉米和大豆期貨下跌，因季節性收穫壓力，因隨著天氣的變化，收穫應該會繼續擴大，從而可以快速取得進展，截至目前整體產量保持良好；繼周二下跌後，小麥期貨在一輪逢低買盤中走強，但由於對美國供應的需求不溫不火，漲幅受到抑制，終場11月大豆跌0.85美分，報1242美分， 12月玉米跌5.25美分，報532.25美分，12月小麥漲1.25美分，報746美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-周三紐約棉花期貨再攀10年高價，因中國強勁需求推助，且市場傳聞周四將是證實對中國銷售規模關鍵，以及物流問題、降雨和作物延遲，致供給緊張問題加劇，提振棉價勁漲，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲2%，報每磅113.1美分，12月棉花期貨漲2%，收盤每磅111.06美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周三記憶體現貨市場報價持續走跌，僅在指定顆粒部份有些許詢單動作，買家問價動作有限，購買力道不足，市場觀望態度較顯濃厚，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.05%，報3.845美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz持平，報2.589美元；快閃記憶體部份，買氣減緩，動能表現疲弱，市場報價固定，整體報價多數持平，最新報價64Gb MLC持平，報價為2.473美元；32Gb MLC持平，報價為2.052美元。(呂方維整理)(商品行情網)

(時報資訊)