【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211006)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
台積電(2330) 鴻海(2317) 宏碁(2353) 晟德(4123) 開發金(2883)
兆豐金(2886) 聯強(2347) 大聯大(3702) 新纖(1409) 南紡(1440)
京元電子(2449) 正隆(1904) 台光電(2383) 環球晶(6488) 光寶科(2301)
2.連續賣超四日的股票：
正新(2105) 網家(8044) 由田(3455) 聯電(2303) 宏達電(2498)
中天(4128) 金寶(2312) 華新(1605) 中石化(1314) 力鵬(1447)
建大(2106) 農林(2913) 中工(2515) 力麒(5512) 茂迪(6244)
世界(5347) 穩懋(3105) 臻鼎-KY(4958) 至上(8112) 擎亞(8096)
南電(8046) 台達電(2308)
3.連續賣超三日的股票：
潤泰全(2915) 振曜(6143) 旺宏(2337) 華夏(1305) 東聯(1710)
亞聚(1308) 力麗(1444) 中纖(1718) 頎邦(6147) 大亞(1609)
中光電(5371) 越峰(8121) 奇鋐(3017) 倉和(6538) 宏泰(1612)
4.連續賣超二日的股票：
富邦金(2881) 國泰金(2882) 中租-KY(5871) 寶成(9904) 潤泰新(9945)
晶宏(3141) 台灣高鐵(2633) 彰銀(2801) 新光金(2888) 臺企銀(2834)
國票金(2889) 宏捷科(8086) 精英(2331) 微星(2377) 東元(1504)
集盛(1455) 遠東新(1402) 新興(2605) 勤美(1532) 智原(3035)
創意(3443) 南亞科(2408) 群光(2385) 譜瑞-KY(4966) 敦泰(3545)
金像電(2368) 敬鵬(2355) 中探針(6217) 信音(6126) 宣德(5457)
康舒(6282) 鉅祥(2476) TPK-KY(3673) 全新(2455) 國巨(2327)
鴻準(2354) 力致(3483) 家登(3680) 富旺(6219) 廷鑫(2358)
中鋼構(2013)
5.轉買為賣的股票：
和碩(4938) 中鋼(2002) 東捷(8064) 台泥(1101) 明基材(8215)
友達(2409) 群創(3481) 新普(6121) 台揚(2314) 建錩(5014)
泰豐(2102) 金居(8358) 統振(6170) 大江(8436) 正德(2641)
光頡(3624) 曜越(3540) 高技(5439) 佳凌(4976) 漢磊(3707)
福邦證(6026) 第一銅(2009) 創惟(6104) 建漢(3062) 合庫金(5880)
台新金(2887) 新鉅科(3630) 宏遠證(6015) 威盛(2388) 精華(1565)
同致(3552) 國光生(4142) 台塑(1301) 台苯(1310) 台聚(1304)
萬海(2615) 華航(2610) 長榮航(2618) 榮運(2607) 華榮(1608)
嘉里大榮(2608) 益航(2601) 四維航(5608) 東森(2614) 中菲行(5609)
中鴻(2014) 聚亨(2022) 官田鋼(2017) 景碩(3189) 友訊(2332)
合晶(6182) 原相(3227) 群聯(8299) 新唐(4919) 南茂(8150)
華邦電(2344) 鈺創(5351) 伍豐(8076) 菱生(2369) 台玻(1802)
榮成(1909) 欣銓(3264) 東洋(4105) 精材(3374) 矽統(2363)
盛群(6202) 燦坤(2430) 定穎(6251) 南帝(2108) 同欣電(6271)
華泰(2329) 國統(8936) 光罩(2338) 華東(8110) 泰博(4736)
光環(3234) 精成科(6191) 宇環(3276) 富喬(1815) 德宏(5475)
霖宏(5464) 台燿(6274) 欣興(3037) 精星(8183) 台表科(6278)
律勝(3354) 凱崴(5498) 禾昌(6158) 萬泰科(6190) 僑威(3078)
沛波(6248) 一詮(2486) 均豪(5443) 廣運(6125) 元太(8069)
光磊(2340) 華興(6164) 光鼎(6226) 旺矽(6223) 久元(6261)
亞通(6179) 亞光(3019) 先進光(3362) 華容(5328) 九豪(6127)
信昌電(6173) 立敦(6175) 晶技(3042) 台嘉碩(3221) 安碁(6174)
加高(8182) 強茂(2481) 朋程(8255) 昇銳(3128) 健和興(3003)
晶焱(6411) 太景*-KY(4157) 台康生技(6589) 春源(2010) 長科*(6548)
富采(3714) 威健(3033) 志信(2611) 運錩(2069) 燁興(2007)
聚和(6509) 宅配通(2642)
6.賣超前20名：
金融股：
開發金(2883)
電子股：
群創(3481) 聯電(2303) 友達(2409) 南亞科(2408) 華邦電(2344)
旺宏(2337) 台積電(2330) 金像電(2368)
傳產股：
中鋼(2002) 南紡(1440) 集盛(1455) 長榮航(2618) 亞聚(1308)
中鴻(2014) 東聯(1710) 東森(2614) 華新(1605) 大成鋼(2027)
潤泰新(9945)
(時報資訊)