【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211006)
1.外資連續買超五日以上的股票：
台驊投控(2636)
2.連續買超四日的股票：
味全(1201) 橘子(6180)
3.連續買超三日的股票：
中信金(2891) 統一超(2912) 南亞(1303) 上詮(3363) 永捷(4714)
大國鋼(8415) 富強鑫(6603) 彩晶(6116) 遠傳(4904) 英業達(2356)
長榮(2603) 陽明(2609) 台肥(1722) 晶豪科(3006) 榮剛(5009)
威剛(3260) 華通(2313) 海韻電(6203) 飛宏(2457) 台半(5425)
達爾膚(6523) 禾瑞亞(3556) 海光(2038)
4.連續買超二日的股票：
佳世達(2352) 宜鼎(5289) 永豐金(2890) 康和證(6016) 愛之味(1217)
國喬(1312) 昇達科(3491) 松瑞藥(4167) 和鑫(3049) 立碁(8111)
聯陽(3014) 宏大(8932)
5.轉賣為買的股票：
中華電(2412) 元大金(2885) 統一(1216) 上緯投控(3708) 華南金(2880)
遠東銀(2845) 日盛金(5820) 仁寶(2324) 大同(2371) 智冠(5478)
台化(1326) 和桐(1714) 永光(1711) 裕民(2606) 國產(2504)
中裕(4147) 光洋科(1785) 中環(2323) 廣宇(2328) 系統電(5309)
6.買超前20名：
金融股：
中信金(2891) 元大金(2885) 永豐金(2890) 華南金(2880)
電子股：
英業達(2356) 彩晶(6116) 光洋科(1785) 廣宇(2328) 國碩(2406)
仁寶(2324)
傳產股：
陽明(2609) 長榮(2603) 南亞(1303) 國喬(1312) 大同(2371)
裕民(2606) 永光(1711) 大田(8924) 和桐(1714) 台化(1326)
(時報資訊)