秘魯總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）今天宣布總理貝里多（Guido Bellido Ugarte）請辭，貝里多才上任兩個月就下台，引發內閣總辭。
法新社報導，卡斯蒂約在國家電視上無預警宣布這項消息時說：「我今天宣告全國，我們已接受貝里多總理辭呈，感謝他這段時間的服務。」
根據秘魯法律，總理辭職自動引發內閣總辭。
卡斯蒂約沒有說明辭職原因，僅說新總理和內閣名單會在稍後晚間宣布。外界預料內閣人事可能不會變動。
貝里多在辭呈中說，他是應卡斯蒂約「請求」才辭職。
路透社報導，卡斯蒂約今天以政局不穩定為由，開除這位強硬左派總理，並表示他的政府將採取更溫和立場。
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