德州警方表示，州內一所高中今天爆發槍擊，一名學生與人衝突，在教室裡拔槍，導致四人受傷，包括一名孕婦，其中兩人受到槍傷。

德州阿靈頓（Arlington）警方指出，警方正在尋找一名阿靈頓木景高中（Timberview High School）18歲學生，名字為辛普金斯（Timothy George Simpkin），他在開槍後逃逸。

警方告訴記者，這不是隨機暴力行為。這名學生與人發生衝突，並且拿出武器。共有三人送醫，其中兩人受到槍傷。

警方提及，還有一名孕婦受到輕傷，在現場治療後已經離開。事發當時，嫌犯開了「兩或三槍」以上。（譯者：陳正健）1101007

(時報資訊)

#警方 #德州 #高中

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