一名女網友表示，日前去郵局刷存款簿時，驚見帳戶裡的餘額變多，細看之下才發現，有陌生人從銀行匯了一萬元，她當下立刻聯繫該銀行專員，但就此沒了下文，直到她又接到郵局專員電話稱，匯款人找上她，要求立刻歸還一萬元，令她不滿「明明有拾金不昧，卻講得好像要霸佔人家的錢一樣」。
原PO昨（6）日於論壇《Dcard》發文指出，上個月去郵局刷存款簿，發現餘額竟然變多了，當下覺得有異，便立刻查看存款明細，看到一個來自陌生人從銀行匯款一萬元，她問了身邊所有的朋友，大家皆認為看起來像是私人轉帳。
原PO立刻撥打銀行的客服電話，希望銀行專員能幫忙聯繫匯款人，專員表示個人資料不便透露，但會幫忙聯繫，只不過兩周過去後，卻遲遲沒有接到任何電話，「當然這筆錢我也不敢動」。直到昨天她接到郵局的來電，郵局專員向她說「那位匯款人匯錯了，妳要還給他喔」。
原PO則以「我早在之前就有打電話給銀行客服，說會請匯款人與我聯繫，但一直都沒有」回應，郵局專員接著說「還是要麻煩妳轉帳還給他」。掛上電話後，原PO十分不滿，認為這筆錢一開始進到她戶頭時，就已聯繫銀行，但卻沒有幫忙聯繫，「明明拾金不昧，卻被講得好像要霸占人家的錢一樣，真的超荒謬」。
貼文曝光後，不少網友認為原PO應該要報警處理，「建議你要去警局報案，代表妳沒有侵占也有全額歸還回去」、「去妳家附近的派出所報警」、「叫銀行郵局自己走流程轉回去 千萬不要自己轉」、「這真的要嚴肅看待，就算不會被告成，但法院一定留紀錄」、「趕快報警處理，就算到最後被告了，還能有證據證明自己有積極處理這個烏龍」。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：