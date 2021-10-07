【時報記者鄭心芸】美債風險迎來轉機，美股昨(10/6)日急跌又急漲，上演V型逆轉秀；油價上看100美元，將使全球出現停滯性通膨危機的機率大增；電荒問題引爆，離岸風電基建概念股成資金避風港，14檔三能概念股逆勢上揚。以下為今(10/7)日財經懶人包：

▲大逆轉！美股急跌又急漲上演V轉

由於市場對利率上升、通膨加劇及債務上限的擔憂，美股6日一開盤，三大指數再度跳水，不過尾盤隨著民主黨和共和黨可能達成協議，避免政府債務違約，消息一出，三大指數又全面收漲 。華爾街分析師認為，10月份是美股最不穩定的月份，股市如坐雲霄飛車的行情，恐將再持續一段時間。

周三收盤，道瓊工業指數漲102.32點或0.3%，為34,416.99點。標普500指數漲0.41%，為4,363.55點。那斯達克指數漲0.47%，為14,501.91點。

10月初始，美股就很艱難，過去兩個交易日，首日收漲，但隨後第二個交易日出現大跌。根據過去經驗，10月是美股波動最劇烈的月份，過去曾經歷了兩次史上最嚴重的崩盤，也讓投資人繃緊神經，警惕十月上演驚魂記。

▲原油上看100美元 停滯性通膨危機大增

由於OPEC+決議不擴大增產，加上冬季用油旺季來臨，國際油價近來再漲一波，布蘭特原油站穩80美元，紐約西德州近月期貨價周三一度逼近80美元大關，改寫七年新高價。愈來愈多機構與專家預期油價將上看100美元，惟高油價也將使全球出現停滯性通膨危機的機率大增。

紐約西德州近月期貨價周三歐洲盤中一度大漲逾1％，每桶報79.78美元，再創七年新高價，隨後因獲利回吐翻黑下跌0.9％，報78.20美元。倫敦布蘭特近月期油盤中也漲逾1％，報83.47美元，創三年新高，之後同樣拉回至82美元。氣象預測今年北半球冬季因反聖嬰現象，外界擔心嚴寒令能源需求大增，愈來愈多機構與專家也預期油價上看100美元。

此外，歐洲天然氣合約也狂漲，歐洲天然氣價格指標─荷蘭TTF交易中心11月天然氣合約，5日盤中飆漲到每兆瓦時（MWH）118歐元。該合約周二當天漲幅將近19％，創下歷史新高，自今年以來累漲將近400％。眼看冬季來臨加劇天然氣短缺危機，歐洲能源部門承受巨大壓力，甚至傳出有公司倒閉。

▲恒大風暴襲陸債 外資狂倒貨

中國地產商恒大集團爆發的債務危機，已重創外資對中國債市的信心，引爆奔走潮。國際金融協會（IIF）最新公布的資本流動報告顯示，9月份中國債市的外資流出達81億美元，創下六個月以來最大規模。

恒大危機也波及到外資對中國股市的信心。IIF統計顯示，9月份中國股市的外資流入達14億美元，雖和其他新興市場股市流入共22億美元相比不算太差，但這是中國股市外資流入3月以來的新低，也遠低於過去12個月外資流入平均值的70億美元。

報導指出，市場憂心中國另一家地產開發商花樣年控股在4日公布未能按時償還2.06億美元債務，成為下一個債務危機的未爆彈，恐將進一步加劇外資流出壓力。

▲網通三雄前三季業績 破紀錄

只缺料不缺訂單的網通廠9月營收相繼出爐，包括中磊（5388）、智邦（2345）、智易（3596）今年前三季均繳出歷年最佳的成績，其中智邦累計營收率先在9月突破400億元關卡，中磊也跟進跨過300億元關卡，都是歷年首見。

雖然今年網通廠雜音不斷，不但缺料、缺櫃危機揮之不去，近期又增加了限電風波來攪局，但在訂單居高不下的狀況下，網通廠今年表現依然令人刮目。

網通廠模範生中磊、智邦、智易6日率先公布營收，9月營收均處於高檔，其中智易9月營收以33.59億元，拿下歷年同期新高及歷史第三高。主力廠區位於蘇州的中磊9月營收雖因限電小受影響，但在調配得宜下，單月營收仍是以35.8億元拿下歷年同期新高。智邦科技9月營收也持穩在50億元關卡之上。

▲中印歐搶煤 BCI衝破萬點

大陸、歐洲、印度三大國鬧電荒，帶頭在全球搶煤，帶動以海岬型船為首的散裝航運10月運價一路飆！波羅的海BCI指數自10月起已連漲四天，在6日一舉衝破萬點大關，海岬型船日租金大漲5,993美元、來到86,870美元，其中，大西洋區租金更是飆至95,550美元，短短四天上漲逾萬美元，創2008年來新高。

目前載運鐵礦砂、煤炭、鋁土礦的船舶，以海岬型、巴拿馬型等中大型船舶為主，據業界資訊，全球海岬型船近2,000艘，但有逾一成塞在全球港口，巴拿馬型船也有近3,000艘，塞港問題也很嚴重。

散裝航商表示，繼大陸、歐洲搶煤保供電之後，印度缺電危機也浮上檯面，三者都出現燃煤存量嚴重偏低的警訊。其中，大陸是全球最大煤炭進口和消費國，澳洲則是最大煤炭出口國，自大陸與澳洲貿易關係緊張，開始限制澳洲煤礦進口總量的效應逐漸顯現，在今年爆發用電危機，開始影響工業生產、港口裝卸貨作業流程，使塞港問題更雪上加霜推升運價。

▲能源價格飆 14檔三能股逆揚

新冠肺炎疫情之後，各國經濟活動持續復甦，民生消費需求快速回升，造成天然氣及原油價格紛紛創新高，替代能源也跟著發燒，包括上緯投控（3708）、永冠-KY（1589）等14檔三能概念股逆勢揚。

包括上緯投控、欣天然、裕隆、永冠-KY、國碩、台塑化、大亞、元晶、永崴投控、碩禾、聯合再生、系統電、中興電、欣高等14檔，股價維持在盤上。

群益投顧副總裁曾炎裕認為，能源議題越炒越熱，全球積極發展新能源及永續經營，也發展出新投資機會，「三能概念股」：包括節能、儲能、創能等，以太陽能、風電、電力管理、LED等為主，由於股價基期低，成為近期市場的資金避風港。相關個股包括太極、碩禾、國碩、達能、安集、聯合再生、茂迪、欣天然、台塑化、新海、欣高、大台北、台汽電等，持續輪動表現。

(時報資訊)