【時報-台北電】雖債務上限、通膨居高不下的利空因素影響，美股早盤走跌，但在美國考慮釋放緊急石油儲備消息與在野黨對債務上限立場軟化，美股逆轉下跌頹勢，四大指數集體指跌收紅，收盤上漲介於0.3%~0.47%。美國科技股漲多跌少，台積電ADR上漲0.07%、聯電ADR下跌3.31%。

週三台股加權指數早盤開高，但在外有美國債限與物價升高，內因電子股成交比例再度萎縮至五成之下，在多重利空干擾下，盤中台股由紅翻黑，最終指數下跌67.59點，跌幅0.41%，收在6,393.16點，成交金額為2,899.90億元。三大法人合計-266.70億元：外資-238.58億元、投信+22.59億元、自營商-50.72億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，國慶節前交易清淡。

（2）、均線：指數開高走低收長黑K棒，均線下彎且呈空頭排列。

（3）、技術指標：KD死亡交叉，MACD柱狀圖零軸之下走低。

週三櫃買指數相對加權指數弱勢，收盤下跌0.97%，收在196.99點。

觀盤重點，近期因美國債務僵局、中國恆大集團危機及能耗雙控實施等使投資人情緒恐慌，上檔賣壓沉重，止跌訊號未出現前持股以少量操作為宜，中長期操作則建議可等節後，靜待指數回穩，可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意晶圓代工、矽智財、觀光、風電、隱形眼鏡、金融等族群。(日盛投顧提供)

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