小編今天（7日）精選5件不可不知的國內外財經大事。由於台股近期利空罩頂，市場多將矛頭指向大陸「能耗雙控」政策，或美國債務上限、美債殖利率彈升等，惟群益創新科技基金經理人黃俊斌認為，上述利空衝擊多為「可控」且「情緒性」，真正利空反倒是電子產業PC庫存修正所導致的半導體調整。預估台股本波加權指數拉回至15800～16000點間，投資人才可切入布局。

【1】投信：利空大魔王來了

台股第四季前景未明，群益投信點出，台股本波修正「跌幅滿足點未到」，直言恒大事件、大陸限電、美國聯準會（Fed）縮減購債等，皆屬「情緒性利空」，真正的「利空大魔王」反倒是「PC庫存調整」。預估台股本波自高檔18034點起算，需修正10～15％才會達滿足點，待加權指數拉回至15800～16000點間，投資人可切入布局。

【2】暴衝559億 聯電Q3營收創新高

晶圓專工大廠聯電6日公告9月合併營收187.51億元為單月營收歷史次高，第三季合併營收559.07億元創下季度營收歷史新高，並超越業績展望高標。聯電產能利用率超過100％情況預期會延續到明年，第四季可望再度調漲價格，法人預期今年營收將逐季創下歷史新高，年度營收及獲利亦將續締新猷。

【3】年年填息 0056配息1.8元誘人

有「國民ETF」之稱的元大高股息基金最新配息金額出爐，每單位將配發1.8元，22日除息，以6日收盤價31.88元計算，殖利率達5.64％，優於往年平均水準，預計有近50萬受益人參與配息行情。

【4】台商恐成首波受衝擊對象 香港列歐盟稅務灰名單

歐盟於當地時間5日宣布，將香港列入租稅合作事宜觀察名單（灰名單）。KPMG安侯建業稅務投資部China Practice執業會計師劉中惠對此表示，香港已承諾修正《稅務條例》，若台商企業利用被動收入（如股利等）在港進行跨境避稅行為，未來將成為首波受衝擊的對象。

【5】全球能源危機蠢動 原油上看100美元 歐美股大跌

由於OPEC+決議不擴大增產，加上冬季用油旺季來臨，國際油價近來再漲一波，布蘭特原油站穩80美元，紐約西德州近月期貨價周三一度逼近80美元大關，改寫七年新高價。愈來愈多機構與專家預期油價將上看100美元，惟高油價也將使全球出現停滯性通膨危機的機率大增。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意