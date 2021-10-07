時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.外資連七賣，台股三不利。(工商時報)
2.年年填息，0056配息1.8元誘人。(工商時報)
3.金管會防炒房，祭票券業二新規。(工商時報)
4.台積：絕不會洩漏客戶機密。(工商時報)
5.9月CPI年增2.63%，近9年新高。(工商時報)
6.Delta來襲，女副機師突破性感染。(中國時報)
7.抗通膨概念股點火撐盤。(經濟日報)
8.聯發科新5G晶片技壓高通。(經濟日報)
9.iPhone 13好評、4G PA逆勢衝，台系三五族供應鏈補足戰力。(電子時報)
10.攜Lordstown站穩美洲，鴻海推展電動車一舉數得。(電子時報)
大陸頭條：
1.基金發行加速，前3季數量逼近去年全年。(新浪財經網)
2.返程客流啟動，長三角鐵路今日預計發送旅客230萬人。(新浪財經網)
3.中國傳放行滯留保稅倉庫澳洲煤炭。(香港信報)
4.銀保監會：全力做好今冬明春能源電力保供金融服務工作。(經濟參考報)
5.中交資本正式成立，開啟重塑中交特色金融版圖新階段。(經濟參考報)
國際頭條：
1.俄羅斯和美國討論重啟伊朗核協議。﹙路透社﹚
2.美國家安全顧問蘇利文與楊潔篪周三會晤加強雙方溝通。﹙路透社﹚
3.美股收高，受美國達成債務上限協議樂觀情緒提振。﹙路透社﹚
4.白宮計畫未來幾周安排拜登和習近平進行線上會談。(華爾街日報)
5.英國天然氣價格飆升37%，創出新高。(華爾街日報)
6.賓士第三季汽車銷量下降，晶片短缺影響交付。(華爾街日報)(編輯整理：廖小蕎)
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