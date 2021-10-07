【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.970元兌一美元收市，貶值6.3分，成交值為12.18億美元。

2.集中市場06日融資減為2512.52億元，融券增為557855張。

3.集中市場06日自營商賣超50.72億元，投信買超23.15億元，外資賣超238.58億元。

4.晶圓專工大廠聯電6日公告9月合併營收187.51億元為單月營收歷史次高，第三季合併營收559.07億元創下季度營收歷史新高，並超越業績展望高標。聯電產能利用率超過100％情況預期會延續到明年，第四季可望再度調漲價格，法人預期今年營收將逐季創下歷史新高，年度營收及獲利亦將續締新猷。

5.只缺料不缺訂單的網通廠9月營收相繼出爐，包括中磊、智邦、智易今年前三季均繳出歷年最佳的成績，其中智邦累計營收率先在9月突破400億元關卡，中磊也跟進跨過300億元關卡，都是歷年首見。

6.在旺季效應、以及越南廠新增產能挹注之下，顯示器代工廠瑞軒第三季營收節節攀高，6日公告9月合併營收約24.64億元，年增31.42％、月增12.36％，連續三個月迭創近五年來的單月高點。

7.矽晶圓大廠環球晶6日公告9月合併營收53.84億元，第三季合併營收153.64億元，同步改寫歷年同期新高，第四季展望樂觀，全年營收將創下歷史新高。由於矽晶圓供不應求情況將延續到2023年，環球晶近期與客戶簽訂長約均順利調漲價格，且價格漲幅優於預期。環球晶收購德國世創（Siltronic）一案已取得美國反壟斷主管機關無條件通過，預計將於2021年下半年完成。

8.中美晶報喜，9月營收、第三季營收和前三季營收均寫下歷史次高紀錄。6日公告9月合併營收62.51億元，月增率7.34％，年增率13.2％，其中，太陽能產品營收8.4億元，月增23.44％，年增97.37％，締造自2019年以來最高單月營收紀錄。

9.國際金屬價格維持相對高檔，加上傳統電子旺季、PCB需求強勁，帶動上游原物料銅箔廠金居、錫製品廠昇貿9月營收均再度創下單月歷史新高。

10.驅動IC大廠聯詠公告9月合併營收達129.32億元，第三季合併營收季增12.4％至383.46億元，寫下單月及單季營收雙創新高的亮眼表現。不過，法人認為，由於面板廠進入庫存調整，屆時驅動IC價格將無法全面轉嫁，預料將影響聯詠後續毛利率表現。

(時報資訊)

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