【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.有「國民ETF」之稱的元大高股息基金最新配息金額出爐，每單位將配發1.8元，22日除息，以6日收盤價31.88元計算，殖利率達5.64％，優於往年平均水準，預計有近50萬受益人參與配息行情。

2.行庫調整財務投資布局，針對台股，由於升息效應在產業面的影響已開始擴散，使大型行庫由原本重押電子股，變為大舉轉進金融及傳產兩大類股。公股金融圈人士指出，多家大型行庫原本在電子股部位占比都在五、六成，現在則朝「抗通膨」的方向重新布局類股，電子股占比現在已降至四成以下。

3.台積電近來飽受美國要求提出客戶機密資料之苦，遭到外資棄養，致6日盤中股價再度跌破年線支撐，惟尾盤在特定護盤以7,303張大量拉升下，終場以以571元小跌1元作收，守住年線約570元的重要支撐。外資已連7日賣超台積電達435億元，而官股券商及投信聯手連7日買超110億元，力抗外資賣壓。

4.美十年期公債殖利率升破1.5％，通膨隱憂再起，外資連七賣，6日賣超238.5億元，累計賣超達1,403億元。專家認為，外資近兩年賣超上市櫃1.15兆元，官股券商、投信等內資成主要撐盤力道，惟台股面臨三大不利因素，恐上演年線保衛戰。台股目前三大不利因素包括（1）美、日、韓、港等國際股市高檔回落，多已破年線，難免受波及；（2）台股結構已遭破壞，目前上有壓力、下有支撐；（3）大盤成交量遲遲無法達到3,500億元攻擊量

5.台股第四季前景未明，群益投信點出，台股本波修正「跌幅滿足點未到」，直言恒大事件、大陸限電、美國聯準會（Fed）縮減購債等，皆屬「情緒性利空」，真正的「利空大魔王」反倒是「PC庫存調整」。預估台股本波自高檔18,034點起算，需修正10～15％才會達滿足點，待加權指數拉回至15,800～16,000點間，投資人可切入布局。

6.主計總處6日公布9月物價統計指出，受油料費、食物價格上揚，以及中秋節因素的影響，9月消費者物價（CPI）年增率2.63％，創下102年3月以來新高，隨著國際能源價格大漲，進口物價上揚，國內通膨壓力將會升高，值得密切注意。

7.勞動部8日將召開「基本工資審議委員會」，中小企業總會理事長李育家6日直言，軍公教才調薪3％，基本工資若調逾5％，幅度比過去來得大，內需型中小企業會承受不了，因此建議延後實施。工總也提醒，若基本工資調幅過大，恐加劇通膨壓力。

8.配合央行打炒房，金管會也將再祭新規定。金管會銀行局宣布，為避免票券金融公司手中資金成為打炒房破口，將對票券公司祭兩大不動產管制，另外，也正研擬是否將銀行業辦理「保證」納入建築貸款集中度監理。

9.國際美元指數9月上揚1.73％，但新台幣僅貶值0.34％，表現相對抗跌，且今年以來至當月底累計對美元仍升值2.30％、穩居最強亞幣，台北外匯市場發展基金會最新公布的9月新台幣實質有效匯率指數（REER）續上揚至100.88、創七年新高紀錄。

10.外資擴大賣超台股，加速落跑匯出資金，使得新台幣6日先升後貶，午後海外投資款進場買匯跌勢加大，終場收在27.97元的一個半月新低，貶值6.3分，為連續二個交易日收低，總成交量17.2億美元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意