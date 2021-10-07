【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周三收盤，道瓊工業指數漲102.32點或0.3%，為34,416.99點。標普500指數漲0.41%，為4,363.55點。那斯達克指數漲0.47%，為14,501.91點。。

2.全球能源危機蠢動，原油上看100美元，歐美股大跌。由於OPEC+決議不擴大增產，加上冬季用油旺季來臨，國際油價近來再漲一波，布蘭特原油站穩80美元，紐約西德州近月期貨價周三一度逼近80美元大關，改寫七年新高價。愈來愈多機構與專家預期油價將上看100美元，惟高油價也將使全球出現停滯性通膨危機的機率大增。

3.全球能源危機蠢動，天然氣狂飆，重創歐洲。全球疫情解封經濟復甦，致使能源需求激增，但供給吃緊之下價格屢飆新高，歐洲天然氣合約狂漲到歷史天價。眼看冬季來臨加劇天然氣短缺危機，歐洲能源部門承受巨大壓力，甚至傳出有公司倒閉。

4.對中釋善意，美擬重新豁免549類陸貨關稅。美國拜登政府2021年1月上台後，有關貿易戰期間美國對中國貨品課徵關稅問題，仍是兩國爭執焦點。繼美國貿易代表戴琪4日表示，將對中國啟動「有針對性的關稅豁免程序」，美國貿易代表署（USTR）5日宣布，擬重新豁免549類中國進口貨品的關稅，並就此徵詢公眾意見。

5.葉倫警告：債限兩周內未解決，美陷衰退。美國債務大限將至，但國會兩黨仍僵持不下。美國財長葉倫（Janet Yellen）5日警告，如果國會未能在兩周內解決聯邦政府的舉債上限問題，美國發生債務違約恐讓經濟跌入衰退。

6.美3大經濟法案，亟待國會處理。美國國會年底前面臨三大期限的挑戰，攸關未來數年的經濟發展，首先是需在10月18日前調高舉債上限，避免美國違約，接著是在10月31日前通過拜登總統的兩項經濟政策，最後是在12月3日前批准撥款法案，避免美國政府關門。

7.紐西蘭升息、暗示貨幣續緊縮。紐西蘭央行6日（周三）宣布基準利率由歷史低點調升一碼，此為七年來首度升息，另暗示會進一步緊縮貨幣政策，俾以控制通膨壓力，以及為火熱的房市降溫。

8.少對外國的天然氣等能源依賴，法籲歐盟提高核電比重。歐洲天然氣價格飆漲，促使法國呼籲歐盟減少對於外國的能源依賴。法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）建議，歐盟應該提高核能發電比重，但各成員國對此並無共識。

9.比特幣強勢回歸，站上5萬美元。比特幣價格自9月高點跌落後，近日因美國聯準會（Fed）表示不會禁加密貨幣，再加上美國合眾銀行宣布推出加密貨幣保管服務，令市場看好第四季漲勢，激勵比特幣重新站上5萬美元大關。

10.全球企業破產家數，明年估增15％。據法國貿易信用保險商裕利安宜（Euler Hermes）6日最新報告顯示，隨著各國政府撤回疫情期間對於企業的紓困措施，明年全球企業破產數量恐將攀升，此為新冠疫情爆發以來首見。

11.Q3曼哈頓公寓成交逾4,500戶。隨著美國疫苗接種率提高，學生、上班族陸續回到學校、公司，紐約曼哈頓房市需求也快速回溫。今年第三季曼哈頓公寓交易量達到4,523戶，是超過32年來的新高紀錄。

12.谷歌旗下AI公司連虧七年，閃電轉盈。根據Alphabet旗下的英國人工智慧（AI）研究公司DeepMind申報顯示，在連七年虧損後，該公司2020年獲利4,380萬英鎊（約5,960萬美元），營收增逾2倍。

13.拜登：習近平同意遵守台灣協議。美國總統拜登5日表示，他和中國國家主席習近平通話時談過台灣議題，兩人同意遵守「台灣協議」。這是大陸解放軍軍機連日來多次飛入台灣防空識別區（ADIZ）後，拜登首次做出回應。拜登宣稱兩人討論的共識清楚明確，因此他不認為中國領導人會做出任何逾越協議的行動，但他並未說明「台灣協議」，指的是哪項協議。

(時報資訊)