【時報-台北電】台指期週三下跌33點至16362點。價差方面，台指期逆價差縮至-31.16點，電子期逆價差縮至-1.37點，金融期逆價差縮至-1.3點。現貨部分，三大法人賣超266.67億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3836口至-4123口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少3387口至-13742口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3729口至-3316口。

美國公布9月非製造業指數由59.9升至61.9，意外優於預期，週二Netflix等尖牙股帶領美股四大指數全面收紅，道瓊上漲0.92%，標普500上漲1.03%，那指上漲1.25%、費半上漲1.48%。台股週三開高走低，在晶圓雙雄、航運股壓盤下，加權指數下跌0.41%，收16393.16點。權值股來看，台積電一路盤下震盪，所幸尾盤獲大單敲進收斂跌幅，終場收571元，聯電下跌1.96%，收59.9元，另外國際油價攀升至2014年以來高點，帶領塑化、能源類股上揚，由台塑四寶領漲，台塑、台塑化分別上漲2.61%、2.63%，而航運股跌幅最大，下跌4.64%。籌碼面來看，外資已連七賣，三大法人合計賣超266.7億元，而市場靜待週五美國公布的非農數據，觀望氣氛轉濃，台股短線上恐呈震盪格局。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17500點，賣權未平倉最大量集中在15000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.91升至0.98。VIX指數上漲0.53至25.44。整體選擇權籌碼面中性。(永豐期貨提供)

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