白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）6日在瑞士蘇黎世會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，大陸媒體央視報導，楊潔篪對蘇利文表示，中方反對以「競爭」來定義中美關係。

楊潔篪與蘇利文在瑞士蘇黎世舉行會晤。雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題全面、坦誠、深入交換意見。雙方同意採取行動，落實9月10日兩國元首通話精神，加強戰略溝通，妥善管控分歧，避免衝突對抗，尋求互利共贏，共同努力推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

根據央視報導，楊潔篪指出，中美能否處理好彼此關係，事關兩國和兩國人民根本利益，攸關世界前途命運；中美合作，兩國和世界都會受益。中美對抗，兩國和世界都會遭受嚴重損害。美方應深刻認識兩國關係互利共贏的本質，正確認識中方內外政策和戰略意圖。中方反對以競爭來定義中美關係。

楊潔篪表示，中方重視拜登總統近期關於中美關係的積極表態，注意到美方表示無意遏制中國發展，不搞新冷戰，希望美方採取理性務實的對華政策，同中方一道尊重彼此核心利益和重大關切，走中美相互尊重、和平共處、合作共贏之路。

楊潔篪闡述了中方在涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上的嚴正立場，要求美方切實尊重中方主權安全發展利益，停止利用上述問題干涉中國內政。

美方表示堅持一個中國政策。

雙方還就氣候變化和共同關心的地區問題交換了意見。雙方同意就重要問題保持經常性對話和溝通。

(時報資訊)