美國白宮國安顧問蘇利文今天與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在瑞士進行6小時會談後，一名美國政府資深官員表示，拜登總統與大陸國家主席習近平原則上達成協議，將在年底前舉行一場線上峰會。

根據美國媒體Axios報導，一名美國政府資深官員表示，拜登與習近平「原則上達成協議」，將在年底前舉行一場線上峰會。報導指出，蘇利文和楊潔篪今天在蘇黎世舉行了六個小時的會議，隨後白宮宣布了這一消息。白宮發言人莎琪告訴記者：「我們仍然相信，（美中）領導人層級往來，是我們努力負責處理與中國競爭的重要一部分。」

法新社報導，美國高級官員匿名指出：「總統（拜登）說，他已好些年沒見習近平，能見面真是太好了」、「我們預期，他們能與彼此會晤，即便只是線上（會議）。」白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，仍在研究拜登與習近平會晤的時機及細節。

美國媒體Axios報導，資深官員表示，這場6小時的蘇黎世會談氣氛和3月劍拔弩張的阿拉斯加會談大相逕庭。蘇利文和楊潔篪進行坦率且廣泛的討論，而非外交式的「談話要點」。官員形容蘇黎世會談，是「拜登政府與中國有過最深入的對話」，並將其視為打造避免誤判基礎的重要一步。白宮指出，蘇利文表示，美中能從跨國合作獲益，提出管控雙邊關係風險的方法。

(時報資訊)