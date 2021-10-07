中國大陸大限電，加上歐洲缺天然氣，造成全球煤炭與天然氣價格大漲，供貨吃緊，立委關心台灣會不會能源短缺？經濟部昨表示，相關燃料已經買到明年4月，供應不會有問題。

另外中國限電衝擊當地台商生產，立委邱議瑩關心是否可能造成新一波鮭魚返鄉？以及台灣到底能不能滿足供水供電？經濟部長王美花表示「還要再看一陣子」。但該部規畫產業園區與科學園區時，都有配置水電供應，當然也會同步執行電源開發。

對於這波大陸搶煤炭，相關煤價與天然氣都大漲，王美花說，確實要確保存量跟購買價格不會受到中國搶貨影響。不過我們採購主要是長約，像天然氣占比70％、煤占60％，比較穩定。

中油代董事長李順欽指出，因為國家增氣減煤政策，去年進口是1700萬噸，今年是1900萬噸，確實增加，但天然氣採購有7成屬長約或中約，因此目前到明年進口量都不受影響，不會買不到，只是現貨確實價格有波動。

對於燃料供應，經濟部次長曾文生也說，不會有問題，目前我們天然氣與煤炭已經買到明年4月，前者的安全存量也有30天，遠比印度多。李順欽預估，明年元月天然氣價格會慢慢下來，主要是俄羅斯通往德國的天然氣管道爭議已有解決。

外傳經濟部因應能源短缺要求國營事業提高供電自給率，王美花澄清，那是5月大停電之後的盤點措施，需量反應高低供需差異很大，如何壓低高峰用電考慮自發電自己使用，都是電力改善一環。

(時報資訊)