台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，行政院政務委員鄧振中昨接受網路節目訪問表示，他認為台灣將可以獲得日本相當大的支持和幫忙，此外，澳洲、紐西蘭、加拿大等國家，也都對台灣很友善。

鄧振中指出，中國近期打算加入CPTPP，但各國認為中國還恐怕「還差一截」。中國的國營事業占GDP達52％，恐難符合CPTPP的規定。

他說，英國在今年2月也提出申請，希望加入CPTPP，目前都滿順利。等英國的申請案清楚了，看英國怎麼走，台灣可以參照這樣的模式。

鄧振中表示，中國現在申請加入CPTPP的原因，有可能是企圖突破美國及其盟友的包圍，趁「美國現在暫時還不在裡面」。另一種分析是，中國國內想改革，因此藉由外力來產生改革動力。他指出，台灣想參加很多國際組織，但若中國已先加入，往往會阻止，目的是「不讓台灣有國際空間」，但國際上要怎麼安排，只能各自努力。台灣不能、不想、也沒有力量防堵中國申請加入。

鄧振中說，台灣目前進度並未太晚，若要對應中國的變化，台灣就是趕緊回頭，檢查我們的備審文件跟各國的接洽內容等等，確認無誤後趕快送出申請，目前我們是一直按照自己的步調走，相較中國最近突襲式的宣布，國際會比較歡迎台灣的做法。

工具機公會創會理事長、程泰董事長楊德華說，關稅對工具機出口影響很大，盼台灣加入CPTPP，若能加入台灣工具機產業就「翻身了」。

(時報資訊)