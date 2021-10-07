通膨巨獸來了!主計總處昨公布9月消費者物價指數年增2.63％，不僅創8年半來新高，也是今年以來第4度突破2％的通膨警戒線；民眾生活息息相關、17項重要民生物資年增率更一舉突破3.31％，創3年來最大漲幅。央大台經中心執行長吳大任指出，多股物價推升的力量一次集結，萬物皆漲的時代來臨了！

萬物皆漲時代來臨

吳大任表示，除油價、原物料上漲壓力外，物價還潛藏三股推升力量，首先，五倍券即將上路，政府鼓勵民眾外出消費，疫情期間備受壓抑的成本上升，將一次轉嫁給消費者。

其次，中國大陸限電令，全球廠商預期供應鏈大亂，囤貨壓力下，電子零組件將吹起漲價風，最終會反映到終端售價上；明年預期基本工資大幅調漲，意味企業生產成本大增；吳大任分析，多股力量集結推升物價走揚。

主計總處官員認為，9月CPI漲幅擴大，主要是基期因素造成，目前國內沒有通貨膨脹的狀況；不過，官員也坦言，近來國際能源、原物料價格漲幅比較大，已反映在零售價格上，「通膨壓力比較大一點」，未來要密切關注國際原物料上漲趨勢。

行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資調查，9月沙拉油及調理油上漲9.86％最多，豬肉上漲7.75％次之，創79個月來最大漲幅，這與近來黃豆、玉米、小麥價格上漲有關，零售價格也跟著調漲；若以主計總處9月查價項目來看，漲幅最大前3名分別為蔥、茄子、甜椒青椒，漲幅都超過6成。

9月CPI年增率2.63％，主因油料費的低基期因素仍在，加上機票、蔬菜、肉類、水果及成衣價格上漲，以及部分服務項目，如旅遊團費、保母費等，因中秋節服務加價所致；但通訊設備及個人隨身用品價格下跌，抵銷部分漲幅。若扣除蔬果及能源後，核心CPI上漲1.74％，為43個月來最大漲幅。

家庭支出 年增2104元

若以每月8萬元消費規模的家庭為例，購買相同品質、數量商品情況下，家庭支出會比去年同期增加2104元。

主計總處表示，目前蔬菜價格已經回穩、中秋節等季節性因素也消除，預測10月物價漲幅可望低於9月。

(時報資訊)