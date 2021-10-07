振興五倍券官網即日起開放修改加碼券登記。圖／五倍券官網截圖 各部會隨同振興五倍券推出開放登記加碼券，民眾反應熱絡，截至10月4日已突破上千萬人登記。有許多民眾反映在登記加碼券中有誤失，為讓民眾能夠登記符合需求之加碼券，經濟部特別於振興五倍券官網（5000.gov.tw）「加碼券登記」頁面中，增加編輯之功能讓使用者可以修改加碼券，民眾可於10月6日下午1時至10月8日止上官網修改已登記加碼券項目。

許多民眾反映在登記過程中，勾選加碼券時操作不慎，產生錯誤，擔心抽不到喜愛之加碼券。經濟部考量民眾需求，在官網特別新增編輯修改功能，開放10月6日下午1時至10月8日23時59分止，民眾可至官網進行修改加碼券勾選，以備參加10月11日起連續四周之加碼券抽籤活動，請有需要修改的民眾把握時間。

有關加碼券修改功能，民眾可從「加碼券登記」頁面中登入，依當時登錄情形，以個人自己或主綁人身分登錄，進入加碼券登記結果頁面，點擊下方「編輯」功能即可進行加碼券勾選項目的修正。另如外籍人士符合領取振興五倍券資格，卻無健保卡者，陸港澳人士可使用入出境許可證號；外國人可使用護照號碼，登記或修改加碼券。此外，個人資料倘有誤，同樣可於官網「查詢」作業選項進入，修改個人姓名、電子郵件、手機號碼等資料。在此也提醒民眾，個人資料務必正確以免影響後續中籤通知及領加碼券作業。

為利向店家及民眾推廣、使用數位五倍券，經濟部也特別設計數位標章提供辨識，讓店家作為行銷與加碼之輔助工具。數位標章功能將於10月5日開放民眾查詢自己專屬之數位標章，並於10月8日起開放店家查詢功能，以利識別消費者數位五倍券綁定狀態，店家可利用數位標章顯示方式規劃行銷做法。民眾倘有振興五倍券的相關問題，請撥打「1988紓困振興專線」洽詢。

(時報資訊)