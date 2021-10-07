台積電矽智財供應商－円星科技（M31）（6643），於10月6日假新竹舉辦「10周年慶暨新總部開幕典禮」，新竹縣縣長楊文科、法務部部長蔡清祥，及來自半導體業界菁英，包括：台積電設計基礎架構行銷事業部副總經理Suk Lee、益華電腦台灣區總經理宋栢安、信驊科技董事長林鴻明、義隆電子董事長葉儀晧、晶心科董事長林志明皆親臨致詞、剪綵，另有20餘家業者出席。

新竹縣長楊文科表示，參加M31新總部開幕典禮既獨特又有創意、處處令人驚豔，相信M31開發的每一個IP，就如同M31仙女座星系，都能一一被看見、實現。法務部長蔡清祥表示，踏進M31新總部就像走入一個太空博物館，而法務部透過修法加強高科技公司智慧財產權與營業秘密的保護，是政府與業界一起努力的方向。台積電Suk表示，M31在2012年加入台積電矽智財聯盟，當時還只是一個30多人的新創公司，如今已成長茁壯，台積電很感謝這些年來M31對矽智財所做出的貢獻並期待與M31持續合作。

M31董事長陳慧玲博士表示，延續創辦人林孝平理念，新總部辦公室環境是HP（林孝平英文名字）花費兩年心血結晶，處處流露HP想要照顧員工的心意，她指出M31堅持作為專業且獨立的矽智財（IP）公司，經10年耕耘已躋身全球少數能提供先進製程矽智財開發商之列，累積研發超過400種精品IP，讓世界看見臺灣豐沛的創新研發動能與實力，強調M31會帶著客戶的信任與對精品矽智財的追求，持續擴展IP版圖。

M31從2012年成為台積電矽智財聯盟成員，主要產品包括高速介面矽智財設計如 USB、MIPI、PCIe、SATA、SerDes等，以及基礎矽智財如元件庫設計、記憶體設計，和靜電防護/高速輸出入庫，並積極投入各項先進製程矽智財開發與驗證，從12/16奈米一路推進到5/7奈米的實體IP解決方案，目前正如火如荼展開3奈米矽智財開發與認證，不僅在2013年通過ISO 9001認證，確保「精品矽智財」品質，也在2018年榮獲ISO 26262開發流程認證，進軍高階車用電子市場。

M31成立10周年之際推出「IP整合服務」，期協助客戶在最短時間內達成CPU核心實作實體IP與標準IP元件庫的效能精進，專注於晶片設計差異化與系統層次整合，提升競爭優勢。

(時報資訊)

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