因應後疫情時代，BMW台北汎德攜手Blueair響應「藍空氣安心站」，於展間放置旗艦機款7系列空氣清淨機，讓賞車人士與家人在全面高效淨化的安全空間、無污染的舒心環境，更加盡興無負擔。

配合此次雙B合作，Blueair於百貨周年慶期間加碼優惠，凡購買時尚黑科技旗艦7系列款，最高再現折2,000元以及7470i及7770i還送千元濾網折價券，同場加映買經典系列290i就贈送Cabin air P2i車用空氣清淨機或小坪數房專用JOY S，好禮二擇一活動。

Blueair旗艦7系列擁有最新黑科技之稱奈米級淨化力，採用最先進的 HEPASilent Ultra淨徹過濾技術、可抑制H1N1流感病毒、大腸桿菌等病毒細菌，獨家GermShield智能菌盾科技能主動監測病毒自動啟動淨化和SpiralAir 360度享受全室零死角的乾淨空氣，宛如藝術品般的時尚流暢外型不占空間，高CADR值、零臭氧認證，極省電的直流變頻馬達，大空間或時尚居家入手絕對不容錯過。

Cabin air P2i車用空氣清淨機，擁有CADR值高達38m3/h，可以每6分鐘節淨空氣1次，並搭配HEPASilent獨家過濾技術和360度進出風口淨化車內空間，能過濾99％煙味、異味、TVOC、懸浮微粒、汽油揮發的苯甚至道路磨損的污染物等，讓駕駛及同車家人都能保持健康，出門在外也享有潔淨空氣。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意