由映象音響總代理的法國精品聲學品牌Devialet，首次將頂級聲學技術導入穿戴式裝置Devialet Gemini，主打頂級音質，領先市場的主動降噪技術，更有三大全新聲學專利，為使用者帶來量身定制的隨身聽覺體驗。執行長Franck Lebouchard指出，Devialet致力創造前所未有的聲音體驗。過往透過研發擴大機與音響，如今首款隨身耳機面世，將朝目標又邁進一大步。

Devialet Gemini主要有三大創新技術：一、「PBAR壓力平衡結構」：透過聯動式的減壓聲學結構保持最理想的耳朵內部壓力，在耳機腔體內配置特別設計的外層隔音網，可主動過濾外部噪音，進而達到有效的主動抗噪。二、「IDCR內部延遲補償」：透過Devialet專利演算法，完美地補償降噪功能所產生的內部延遲，進而大幅提高了降噪效果，尤其在較高頻率下更是顯著。三、「EAMR聽覺主動配對」：能夠偵測使用者的耳朵和配戴位置，以每秒高達10,000次的頻率，即時調整音訊的頻率範圍來強化音訊傳輸，以獲得最好的聲音表現，打造絕佳的聆聽體驗。

Devialet Gemini提供同級最高的主動降噪（ANC）功能，持續消除背景噪音，無論在聆聽、工作還是通話時，都可以全神貫注。

另外，還可選擇透明模式，聽到周圍的環境音，每隻耳機中有2個獨立麥克風，可增強信號和主動降噪，其中一個麥克風可增強語音傳輸。此外，具有3種等級的ANC主動降噪和2種等級的透明模式，只需輕觸耳機，就可體驗完美的聲音。官網：https://www.imageaudio.com.tw/products/devialet-gemini。

(時報資訊)