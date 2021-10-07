台灣保險滲透率高，尤其人壽保險的滲透率多年來在世界排名上更是數一數二，許多人抽屜一翻開全是保單，足見民眾對保險的熱愛與信任，但讓人憂心的是，許多人愛買保單卻不會管理，甚至就連自己當初保險契約填寫的保單關係人都不是非常清楚，殊不知魔鬼藏在細節中，一個不注意，不僅可能無法將需求留給最愛，甚至可能發生稅務問題。

一位今年五十八歲的企業主江先生，因為與銀行密切往來的關係，加上考量企業經營的風險，在銀行理專的建議下，規劃了多張躉繳的壽險保單，保價金高達數千萬元，而且保單的指定受益人第二欄位都是空白。

永達保經提醒，許多人對保險契約的受益人欄位常常便宜行事，抱持有填即可的心態，殊不知壽險保單第一受益人欄位單純填寫「法定繼承人」未來容易有傳承上的糾紛，而且若第二受益人欄位空白，當發生要保人與受益人同時死亡的狀況，該張壽險保單就會被列為遺產，舉例來說，許多夫妻常互填對方為指定受益人，但若夫妻同時發生意外死亡，理賠金會被算入夫妻的遺產，依法應課徵遺產稅，再由法定繼承人繼承。

永達保經建議，簽訂壽險契約時，受益人直接指定明確的姓名，並在最後一個順位之受益人欄位填上「法定繼承人」，由於保單有指定受益人，不僅無須被課徵遺產稅，只要理賠金在新臺幣3,330萬元以下者，也不會被計入受益人當年度的基本所得，雖然只是一個小小的眉角，卻會牽涉到大筆的稅務問題，不可不慎。此外，在要、被保險人特殊的人生階段，如結婚、生子，應重新檢視保單受益人，必要時亦可做變更。

(時報資訊)