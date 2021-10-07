紙本振興券已經起跑，大部分的大型行庫的綁定台灣Pay亦已達標，不過為了再提高數位券的比重，因此各大行庫近來再相繼祭出「晚鳥禮」，來激勵更多客戶投入綁定數位券行列，合庫宣布，綁卡合庫的i運動卡，最高可多賺3千元回饋。

合庫指出，全新戶年底前申辦合庫i運動卡並成功綁定數位振興券，且以指定方式刷卡消費滿額，可享高額回饋，包含新戶首刷禮300元、新戶加碼禮300元電子券、刷卡滿額禮500元、三大通路5％回饋300元、六大主題同樂會回饋200元、雄獅旅行社商品現金折價券1千元，若綁定台灣Pay再拿滿額禮300元及台灣Pay交易2％回饋100元。

振興五倍券自9/22起開放數位綁定登記後，今年台灣Pay在各大行庫的推展效果相當好，絕大部分行庫的800元及500元滿額禮，或是實體信用卡的綁定禮皆已額滿，合庫目前綁定台灣Pay的振興五倍券總戶數在全體行庫名列第二大。

為了繼續提高民眾綁定數位券的意願，合庫決定對於上月最新發行的i運動卡祭出晚鳥禮，i運動卡從每筆刷卡消費金額中提撥0.25％做為回饋國內體育發展基金，是具有公益性質的信用卡。

合庫指出，i運動卡持卡人還可以獨享「高額刷卡金及台灣之光簽名運動商品」抽獎活動，年底前一般消費累積達888元，可得抽獎機會一次，累積達1,776元，可得抽獎機會二次，以此類推。

合作金庫最新推出「食在好庫」優惠，接下來每季會由精選餐廳加碼優惠為卡友精選出受歡迎的餐廳，10月新登場的品牌有莆田、聚北海道鍋物、牛角日本燒肉專門店、溫野菜，於這些餐廳刷合庫個人信用卡消費滿1,200元可享現折200元，還有爭鮮迴轉壽司消費滿300元可享現折50元，同時，食在好庫還有全台超過500家的知名優惠店家，刷卡優惠九折起。

(時報資訊)