隨著美國經濟穩健復甦，美國聯準會2021年11月啟動縮減購債的可能性越來越高，柏瑞投信表示，儘管聯準會釋出鷹訊，但官員對於升息步調的意見仍然分歧，整體料仍將呈現鴿式退場態勢，且市場對於縮減QE多已反應，預期經濟持續復甦所帶動的通膨亦將溫和回落，在景氣加溫、獲利增長、通膨可控的環境下，有利於高收益債市持續走揚。

柏瑞投信分析，美國經濟成長力道已回復至疫情前水準，帶動美國企業獲利繳出亮眼成績單。美國高收益債發債企業公布第二季的財報，不僅整體營收季增幅8.9％，而年增幅更達38％、創下資料統計以來最強勁的表現，且連續兩季的年增幅皆出現正值。此外，第二季整體EBITDA Margin為16.9％，亦出現顯著增長，也高於2008年以來均值的16.2％。

另一方面，受惠於國際油價持穩於高檔、企業獲利增長強勁，企業信用體質持續改善，2021年來每個月的高收益債發行人的信評調升數目皆大於調降數目；若針對過去12個月債券信評調升／調降的比例來看，這個比例截至今年9月底也來到史上次高水位。就產業而言，以能源、住房、科技為主要信評調升產業。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，高收益債企業信評的調升往往伴隨著利差收斂的優勢，今年更受惠於去年大幅擴張的利差，將提供比過往更好的收斂空間，對於高收益債的未來報酬潛力為一大利多。加上美國經濟成長前景無虞，聯準會也會持續耐心溝通政策立場，預期全球高收益債市還有甜蜜期。

儘管聯準會即將縮減QE，但若參考前次QE退場，即2013年底聯準會開始縮減購債、乃至升息縮表的經驗，可以發現全球高收益債的報酬續航力仍佳。受惠於較短的存續期以及目前仍有近5％的較高殖利率水準，面對未來利率緩升的格局，全球高收益債也兼具良好的息收機會與緩衝耐震能力。

柏瑞投信指出，柏瑞全球策略高收益債券基金成立於2008年8月，是台灣境內最早成立、唯一經歷金融海嘯、QE退場等利空考驗的全球高收益債券基金，即使近年來面對疫情來襲、美債殖利率上揚的衝擊，此基金美元級別截至2021年9月30日的表現相當出色。

(時報資訊)