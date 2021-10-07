市場憂心美國聯準會減債在即，美國10年期公債殖利率日前一度衝上三個月高點，導致整體債券型基金買氣收斂，上周淨流入金額降至79.79億美元，為近11周最小單周淨流入金額，但連續吸金周數仍挺進至第29周。

進一步檢視三大主要債市上周基金資金動能，投資級企業債券仍最獲資金喜愛，上周再吸金67.82億美元，並已連續29周獲資金進駐。高收益債券基金同樣也連11周維持吸金動能，上周再流入8.5億美元。僅新興市場債上周失血再擴大至27.53億美元，連續資金淨流出周數進入第二周。

摩根環球高收益債券型產品經理黃百嵩指出，美國聯準會即將開始漸進式縮減購債，但仍延續購債政策，僅縮減購債規模，並未回收資金，加上歐洲、英國與日本等央行QE政策延續，市場流動性依然充沛，加上預期實質利率2022年仍將為負，讓資金未來尋求較高收益機會的需求維持強勁，較於全球公債與投資級債券的偏低殖利率，高收益債券提供較佳的投資吸引力。

高收益債券坐擁高票息特性，加上企業基本面持續改善，企業財報普遍表現出色，強勁的總經環境可望推升企業營收及現金流，有利高收益債維持上漲格局。此外，高收益債券違約率持續下探，不僅過去12個月高收益債違約率為1.06％，年初至今已下降超過500個基點，預計2021年底將降至1％左右，加上股債恢復負相關性，債券再次扮演投資組合分散風險的角色。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，美國10年期公債殖利率近來出現較明顯走升，反映了聯準會的升息腳步可能會較市場預期更早些；而分析包括聯準會預告將逐步將貨幣政策正常化、實體經濟持續復甦、當前實質利率接近歷史低點等因素，也顯示美債殖利率仍有向上空間，長期來說可能持續震盪走高。

由於美國仍為全球當前強勢經濟體，企業也多為全球產業中龍頭，加上有具彈性與一定規模的政策支持，在殖利率走升期間的債券投資上，建議可選擇由體質穩健、評級較佳的美國企業所發之美國短年期高收益債，在藉由短年期的特性降低市場利率波動帶來風險的同時，也可獲得較公債更佳的息收，改善資產的風險調整後報酬。

(時報資訊)