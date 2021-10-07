經濟合作暨發展組織（OECD）最新經濟展望報告，下修今年全球經濟增長5.7％，為去年12月以來首度下修，主要是受到變種病毒干擾，但因疫苗對重症保護力，及覆蓋率提升，影響應是短暫，後續關注疫情發展、主要央行貨幣政策、全球供應鏈混亂等，在機會與風險兼具下，採跨資產、跨區域布局的跨國組合平衡基金，有利穩健布局因應。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示，美國聯準會（Fed）對縮減購債還未定調，顯示仍需時間觀察通膨及就業市場走向尚不急於調整政策。短期債務上限議題可能相對更須留意，協商過程中的各種波折，也將加大股市波動性。

安本標準投信投資長彭炫通指出，由於企業獲利表現亮眼，通膨尚未對本益比帶來風險，及估值尚稱合理，未來12個月全球股市仍有表現空間，建議類股輪動下，均衡配置金融、工業、旅遊、服務與房地產等景氣循環股及科技股，搭配高收債和新興債，特提供相對較佳收益。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭認為，近期受疫情影響經濟數據轉弱，實體消費亦受影響，但預估第四季隨疫情受控，經濟重啟題材股將重獲青睞，亦可留意價值股、小型股等具優勢的族群。整體市場風險並不高，股債配置比可採四比一，看好跨國組合平衡基金輪動行情。

葉啟芳強調，配置上仍可維持偏高的股票比重，並採取區域分散以平衡投資組合波動，著重成長型及高品質資產的配置，債券建議可關注存續期間較短、利率風險較低的高息債券表現。

(時報資訊)