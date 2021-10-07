2021年第四季將來臨，全球疫情受到變種病毒自7月起升溫，亞洲地區產業相關供應鏈缺料吃緊，近期疫苗接種普及率提高，疫情衝擊見趨緩，美國市場快速重回擴張區間，觀察全球企業經濟活動仍穩定在擴張區間，因此多數法人建議可對投資市場保持樂觀，但升息與疫情仍可能干擾下，不宜偏廢債券部位。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，今年整體市場表現延續去年以來的復甦走勢，成熟市場股市與信用債券表現皆亮眼，目前景氣循環仍處於擴張階段，面對投資市場仍可保持樂觀，在目前基本面仍佳、流動性依然充沛下，即使短期的市場回調，也應該視為多頭行情中的進場布局時點。

第四季市場需要調適景氣增速放緩的事實，市場波動可能加劇；若疫情持續受控，塞港缺料等問題可望緩解，服務業也有望跟上復甦腳步，第四季可逢回分批布局明後年的成長主升段行情題材。美國聯準會不急於退出寬鬆政策，但隨著經濟復甦、利率也有機會緩步升高，挑選債券產品時，首重「收益率較高、存續期間較短」的信用債券基金，如高收益債、新興市場企業債等。

富克林華美投信建議，第四季投資科技、大陸股票等資產可搭配波動相對較低、具較佳收益機會之全球高收益債資產，於景氣擴張、企業違約率也相對偏低的環境下，有助維繫投資信心，抵禦短線波動。此外，由於體質較弱的企業對基本面變化相對敏銳，因此，觀察高收益債利差變動幅度與方向，亦可作為經濟環境變化的風向球之一。

(時報資訊)