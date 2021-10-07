時序進入今年最後一季，近期大陸恒大及能耗雙控、美國債務上限及美債殖利率彈升、變種病毒疫情等干擾，影響全球投資情緒，金融市場震盪未歇，提升投資布局的難度，群益投信建議，第四季在機會與風險兼具環境下，投資布局可關注「GOOD投資好主題」因應。

群益投信表示，第四季風險性資產表現仍可期待，建議投資人關注「GOOD投資好主題」，選取「GOOD投資好夥伴」。G代表Global Innovator科技創新財，可瞄準在全球科技趨勢中扮演角色愈來愈吃重台股、科技創新領頭羊的美股，以及受惠於防疫及人口老化趨勢的生技股。

群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，近期台股在融資清洗過程盤勢震盪會較為劇烈，但投資價值仍存在許多族群，科技創新的先進製程相關利基的半導體、伺服器新平台、車用電子等，整體第四季可布局明年看好的晶圓代工、第三代半導體、高速傳輸、伺服器、電動車、封裝測試、半導體設備、電子紙等族群。

O就是Outstanding performer上漲潛力財，其中又以疫情受到控制、且具經濟轉型題材與政策利多的印度和中國最為值得留意。O即Opportunity收益機會財，包括優先順位高收益債、次順位金融債、特別股等優質收益資產，甚至受惠景氣復甦趨勢的地產ETF，或債券ETF可考慮配置。

D則代表Diversify，多重資產配置，透過股債多元配置，搭配投資組合目標風險設計，達到因應市況靈活調整投資組合，在機會與風險兼具下，以更省時省力方式創造投資效益。

群益投信固定收益部基金經理人葉啟芳認為，第四季包括台灣、印度、東協、大陸、美國、日本等地股市仍值得持續關注。且以固收資產平衡配置提升價值，如優高收債、次順位金融債、特別股等，或多重資產基金或目標風險組合基金，透過投資團隊彈性調整股債配置，靈活應對市場變化。

(時報資訊)