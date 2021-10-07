隨新冠肺炎疫情持續影響工廠及能源供需持續緊繃，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在國會證詞表示，供應鏈瓶頸問題將加劇全球通膨壓力，下周美股財報季將至，後續需持續留意關注企業營運展望。面臨短線消息面主導的震盪環境，如何在琳瑯滿目的投資工具及標的裡，找出能因應產業趨勢及穩定現金流降低波動風險的工具及標的，華南永昌投信分享有兩大要訣：一為「從生活投資」，二為「穩健收息」，就是戰勝微利時代的聰明投資術。

華南永昌投信指出，在市場微利又物價上漲之際，瞄準「實質資產」及「高息資產」，追求穩健報酬與平衡波動，尤其看好新型態REITs2.0投資機會具備抗通膨兼顧收息與資本利得契機等優勢，中長期又可受惠於美國總統拜登加持的基礎建設計畫及各國碳中和政策，優選具成長潛力的優質標的，滿足投資人追求穩健獲利及每月配息收益入袋的雙重目標，在投資的領域上面可以作為配置裡面的一環，建議可採分批加碼策略介入。

華南永昌實質豐收組合基金以跨國投資多元平衡布局的豐富組合，聚焦股利率4～7％的REITs ETF、高股息ETF及特別股ETF，以抗通膨概念的實質資產具備保值的特性是未來通膨環境下的投資新方向。

實資資產投資也不只是只有REITs，涵蓋種類繁多，包含不動產、自然資源（如石油、天然氣、農業、貴金屬、太陽能）、公用事業與基礎建設（如道路、鐵路、機場或電訊建設）等，都與實質資產有關。

由於市場詭譎多變，華南永昌投信投資團隊表示，光是實質資產並不能將資產配置效益最大化，更要聚焦在高息資產平衡布局以創造穩定的現金流，從歷史經驗來看，通膨升溫時，實質資產如不動產、原物料等相較於傳統股、債更有表現機會，尤其企業獲利增長，持續擴編的設備需求與租賃空間，有利於REITs商品租金增長。

另一方面，5G、電動車帶動電塔、數據中心、雲端運算及醫療等新型態的REITs需求，中長期投資潛力亦值得期待。

(時報資訊)