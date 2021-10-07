投資人觀望Delta疫情發展和美國聯準會（Fed）QE即將退場的影響，整體市場情緒較為保守，美國10年期公債殖利率持續震盪整理，特別股於8月份窄幅變動。法人表示，主要股市近期波動加大，但固定收益資產仍維持相對穩健向上走勢，其中特別股擁有平均投資等級的信用評級，且殖利率接近高收益債，加上利差水準較佳，仍具有投資吸引力。

柏瑞投信2021年8月「洞悉特別股」報告指出，美債殖利率8月份略升，特別股殖利率微幅上行至4.1％，8月特別股與公債之信用利差小幅變動收在321個基本點。由於美債殖利率維持低檔整理，殖利率相對較高的特別股，於8月份持續吸引資金流入。

美國經濟產出規模已回復到疫情前水準，不過近期復甦動能略為減弱。Fed雖表態11月將開始縮減QE，首次升息將提前至2022年，但Fed主席鮑爾強調，支撐經濟的寬鬆貨幣政策不會立刻縮減，市場預期美債殖利率緩步走升機率高。

從Fed最新貨幣政策展望來看，柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，據聯準會最新會議記錄，Fed較預期延後啟動縮減購債、但加速升息時程，預期本波升息循環滿足點為3年後的1.8％，經濟成長估為2.0％，核心通膨則將降至2.0％目標區間。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，新冠病毒疫情衝擊全球經濟，各國央行亦動作頻頻，謹防流動性緊張和企業資金周轉風險，預期流動性問題終將能獲得緩解，且金融業體質仍屬健全，重演2008年金融海嘯機會低，股市處在高檔，金融市場面臨波動愈來愈劇烈的機率不低。

特別股因為同時擁有股票與債券的特性，在市場多頭時有機會獲取資本利得，空頭期間波動又明顯低於股市，進可攻、退可守，特別適合穩健投資。此外，特別股除了收益水準優於高收益債外，其發行機構的評等多為投資等級，因此信用風險相對低，可說是一次掌握收益和評等雙重優勢，是投資人在進行收益型資產配置時，建議納入的標的。

(時報資訊)