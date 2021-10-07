近年市場資金更青睞於有為永續未來提供解決方案的企業、或是因為有積極作為改善環境和社會而表現優於市場、長期財務業績表現因而獲利的企業，法人表示，這股投資趨勢將推升相關個股、共同基金淨值持續向上走揚，即使短期波動也不必太擔心。

安聯投信表示，全球景氣在經歷過2020年的衰退，2021年在各國政府積極的財政及貨幣政策刺激之下， 將可看到結構型及景氣循環性的雙成長動能。綠色投資為近期各國財政政策簇擁的重點，預計2021年將看到明顯的增長。

安聯全球綠能趨勢基金經理人洪華珍表示，SDGs（永續發展目標） 帶動未來投資的趨勢與機會。例如氣候變遷解決方案的投資到2025年每年將增加一倍到2兆美元，聚焦清潔能源、生物燃料和交通電氣化系統；乾淨空氣部分，再生能源市場總投資市值預計至2040年將逾11兆美元；乾淨地球方面，永續包裝耗材市場規模從2017年2,338億美元，至2023年將成長至3,420億美元。

保德信全球資源基金經理人楊博翔指出，原物料產業轉型成綠色減碳已成趨勢，以鐵礦砂商而言，使用高品質鐵礦砂煉鋼所需熱能較少，所造成的碳排放也較低，可以預期在目前全球減排行動中，提供高品質鐵礦砂的主要礦商將會是受惠者。

訴求環保的電動車產業，也是推動新一波能源類股的重要因素，楊博翔說，近年電動車的高速發展，帶動電池相關基本金屬如銅、鎳、鈷、鋰與特用化學品等需求成長，此外，目前汽車產業不斷訴求輕量化，也將帶動鋁製品的需求。

楊博翔進一步表示，隨著愈來愈多基金導入ESG評分機制，加上歐盟即將開始實施碳邊境稅，礦商傾向在較低的ESG與碳稅成本上進行投產，而既有產區則進行產業升級，都是資源相關類股轉型的驅動力。

(時報資訊)