近期油價走勢比金價突出，近期甚至來到近三年新高價位，法人表示，由於冬季是用油高峰，油價不看淡，即使回檔，60～70美元依然會有撐。

富蘭克林證券投顧表示，OPEC 9月月報指出，全球經濟復甦與出遊的民眾大幅增加後，顯著提振上半年原油需求成長，隨著2021年底臨近，整體趨勢依然正向，市場共識為今年底前原油市場都將呈現供不應求狀態。

此外，若北半球冬季氣候嚴寒可能更增添原油需求，將加劇原油市場供需緊繃狀態。

時序進入2022年後市場可能將轉為供過於求狀態，後續OPEC+的產量政策變動將是牽動原油市場供需的關鍵。

野村投信則表示，EIA公布商業原油庫存降至3年來新低，再加上由於墨西哥灣復產緩慢以及OPEC+產量低於協議使供應受限，推升石油價格上漲。

由於OPEC+並無意願加快增產步調，將有助於維持國際油價穩定在每桶60～70美元以上。

康和投顧產品研究部副總經理黃詣庭表示，近期原油期貨的強勁表現反應出原油市場供需狀況仍吃緊，石油輸出國組織（OPEC）及俄羅斯並不急於擴張產能，美國原油庫存持續走低顯示美國原油需求強勁，供需兩面的利多推升短線油價走勢，短線上原油供需緊張情勢難以化解。

此外北半球冬日將至，預期今年歐美均有可能出現嚴寒天候，將進一步提升原油需求，進而推高油價。

布蘭特油價近期已突破80美元，來到近三年高點，瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，大陸部分地方近月實施較嚴格的出行限制，但全球石油庫存持續下跌，加上石油輸出國組織及聯盟（OPEC+）8月沒有按計劃每日增產40萬桶日，產量反而比上月每日減少15萬桶，相信油價有望在數周內挑戰更高價位。

但除非北半球今年冬季比平常寒冷，令發電廠等由天然氣改用石油，否則油價年末前應溫和回調至75美元。

OPEC近日石油出口已有所回升，未來數月也逐步增產，全球石油市場四季度供應壓力料將緩解，油價可能隨之回調。

(時報資訊)