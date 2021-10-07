雖然疫情影響離岸風場工程進度，但哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳西島離岸風場8月仍完成年度48支水下基樁安裝目標，4日也宣布首座水下基礎安裝作業竣工，作為承包商的世紀鋼（9958）全年營收將有望挑戰歷史新高。

世紀鋼不但坐擁CIP套筒式基樁、沃旭水下基樁等訂單外，今年上半年也與子公司世紀風電共同承攬台電離岸風電第二期水下基礎工程訂單，加拿大北陸能源（NPI）的海龍風場也預計在第四季開出，若拿下該案，產能將可望一路滿載至2024年。

世紀鋼在離岸風電與傳統鋼構事業雙引擎發動下，8月營收再度改寫新高，推升今年前8個月累計營收達62.88億元，年成長61.49％。隨著風電事業進入認列高峰期，9月營收續拚單月新高，法人預估全年營收上看90億元。此外，世紀鋼旗下子公司世紀風電今年前8個月營收也大增1.99倍至34.11億元，上半年稅後盈餘5.06億元，年增7.8倍，每股盈餘5.06元，世紀鋼持有6.08萬張股票，占比超過六成，增添市場想像空間。

世紀鋼6日雖在觸碰132元高點後反轉向下，但終場仍守穩5日均線，短多格局不變。

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(時報資訊)

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