大陸厲行「能耗雙控」政策，受其高度影響的華東地區，為大陸石化產品生產重鎮，在限電減產的政策要求下，開工率受壓抑，使近期塑化產品報價普遍上漲，業界預估，大陸限電恐怕並非短期政策，加上年底迎接旺季需求，整體供需結構改善，有利於塑化產品報價盤堅上揚，包括華夏（1305）、亞聚（1308）等塑化股吸引市場資金關注。

目前大陸的PVC約80％採用電石法，電力消耗量大，且會排放大量二氧化碳與粉塵，在「能耗雙控」政策下，高耗能、高汙染的電石法PVC產量，因限電停工而減少，而推升PVC報價。對台系PVC廠來說，不僅報價有撐，轉單效應也可期，進入年底旺季，加上印度雨季9月結束、PVC需求回升，法人認為，第四季PVC報價欲小不易，將為華夏等營運添利。

法人指出，第三季起隨印度需求回溫，且歐美在極端氣候影響下供給緊縮，看好華夏第三季獲利將有明顯季增；華夏日前公布自結8月稅前淨利1.8億元，稅後淨利達1.45億元，每股盈餘（EPS）為0.24元。

亞聚則是受惠大陸年底衝刺太陽能裝機率，帶動EVA報價、利差強勢衝高，8月自結稅前盈餘達3.18億元，大幅年增3.47倍，稅後盈餘為2.69億元，年增3.52倍，每股盈餘（EPS）為0.45元，光單月獲利即勝過2020年第三季全季獲利表現。

法人指出，大陸2021年上半年太陽能裝機量僅13GW，然全年裝機目標為50GW，預期下半年將加快安裝腳步，而在能耗雙控政策下，VAM原料生產受阻，使EVA漲勢再起。而10～11月將有3～4家大陸、韓國EVA廠預計歲修，將使供需吃緊延續至年底，看好亞聚第四季營運仍有發揮空間。

(時報資訊)

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