近期美國確診人數持續下降，死亡人數開始下降，近期有望控制住疫情。

美國默克藥廠提早結束第三期的新冠病毒口服藥試驗，申請美國的緊急授權。默克藥廠針對未注射疫苗的75名患者，進行一項研究發現，服用莫奈拉韋的患者中，有7.3％住院或在治療後29天死亡，同樣情況在安慰劑組則為14.1％，莫奈拉韋組無直接死亡病例，但安慰劑組有8例死亡病例，此消息一出，疫苗廠股價大跌。

美國聯準會9月23日公布GDP的預估及利率點陣圖，2022、2023年都再度上調，反倒是稍微看壞2021年，而在利率預期方面，2022年從0.1％調高至0.3％，2023年從0.6％調高至1％，更加偏向鷹派，認為2023年升息的人數持續增加，中位數也從2碼提升至3.5碼，但更令人意外的是，2022年的部分，已從3月原本的4人，上升至了9月的9人。

若經濟發展如預期，聯準會很可能就會放緩資產購買，聯準會主席鮑爾也提到，11月的會議，就會開始進行，加上此次點陣圖透露出，更鷹派的訊息，使美元指數偏強。

後疫情時代經濟復甦，且將入冬，歐洲天然氣庫存卻比五年平均水準低16％，能源價格也被推升，中國大陸東北省也在9月底無預警限電，進行能耗雙控政策，大陸動力煤飆漲。而OPEC表示，由於天然氣短缺，可能改用石油發電，全球對原油的需求更趨緊，而在10月4日OPEC+開完部長級會議，仍維持原增產計畫，未能緩解全球正面臨的能源危機。

從技術面來看，輕原油自7月初開始，因Delta變種病毒開始修正至60美元，進入平台整理，但歐洲對於天然氣庫存的擔憂，帶動油價沿著5日線上攻，天然氣走勢更加凌厲。

由於經濟復甦帶動天然氣需求，歐洲庫存量偏低，若又遇到寒冬，能源危機可能會持續延燒。

黃金顯得相當疲弱，雖然鮑爾將縮減購債及升息切割，但美國聯準會的態度逐漸偏向鷹派，黃金的價格呈現震盪偏弱。

(時報資訊)