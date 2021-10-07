在美股強勢反彈下，6日加權指數早盤開高，但在上檔賣壓再度出籠下，台股盤中由紅翻黑，最終指數跌67.59點，跌0.41％，收16,393.16點，成交金額2,899億元。

台指期下跌36點至16,359點。價差方面，台指期逆價差縮至31.16點，電子期逆價差縮至1.37點，金融期逆價差縮至1.3點。

現貨部分，三大法人賣超266.67億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,836口至4,123口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少3,387口至13,742口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,729口至3,316口。

期貨商指出，近日台股呈現多空震盪拉鋸，目前在支撐壓力逐漸靠攏下，短線台股續做區間底部的震盪整理。

自營商選擇權淨部位，目前無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI差距為1萬5,000餘口，賣權OI增量明顯不足。周選方面，買權賣權OI增量呈現相當，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月、周選中性格局，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股由金融支撐盤面，目前在電子權值依舊疲弱下，短線台股仍以區間看待不變。

永豐期貨指出，台積電一路盤下震盪，所幸尾盤獲大單敲進收斂跌幅，終場收571元，聯電下跌1.96％，收59.9元。國際油價攀升，帶動塑化、能源類股上揚，台塑四寶領漲，台塑、台塑化分別上漲2.61％、2.63％，而航運股跌幅最大，下跌4.64％。

永豐期貨指出，台股短線上恐呈震盪格局。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意