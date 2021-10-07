櫃買市場延續近期震盪整理，6日守年線上震盪，中小型個股輪動；儘管盤勢受制於量能偏向整理格局，但發行面熱絡，9月來新增北鉅科技-KY（4579）、廣閎科技（6693）、晶程科技（4768）、力士科技（4923）等四家申請上櫃案，累計今年已有十家申請上櫃案。

6日櫃買指數開高震盪走低，但仍守在年線上，大展投顧總經理賴建承分析指出，美國債務上限及中國恒大等國際變數未解決，影響盤勢震盪拉回，櫃買指數擺脫5日跌破年線陰影，後續要守穩年線以免技術線型轉差，可留意9月營收佳及Q4營運續揚業績股。

櫃買市場今年來雖然已有12家新上櫃掛牌，其中長聖、亨泰光、台微醫、威健生技、博晟生醫、全宇昕、臺慶科、91APP-KY等八家為去年申請案，今年申請案且完成上櫃掛牌有凌陽創新、安格、華景電及振宇五金等四家。至於今年申請案，除該四家公司外，還有穩得及聯發國際兩家各在6月7日、7月30日申請上櫃，分別在8月25日及9月30日取得上櫃契約，有望10、11月間掛牌。

9月間則有北鉅科技-KY、廣閎科技、晶呈科技以及力士科技等四家密集送件上櫃案，使得今年來累計申請上櫃案提升到十家。北鉅科技-KY產業別是電機機械業，主要經營業務是加工工具機刀庫及精密主軸之研發、製造及銷售等；2020年營收22億4,114萬元，每股盈餘1.49元。

廣閎科技產業別是半導體業，主要經營業務是風扇馬達驅動控制IC、直流馬達驅動控制模組之研發設計與銷售、功率半導體元件之研發設計與銷售等；2020年營收8億6,044萬元，稅後盈餘2,926萬元，每股盈餘0.72元；今年上半年稅後盈餘3,687萬元，每股盈餘0.91元。

晶呈科技產業別是化學工業，主要經營業務是各種半導體及光電產業之精密化學品製造銷售、特殊材料、零組件及其設備之進出口買賣；2020年營收5億3,353萬元，稅後盈餘5,197萬元，每股盈餘1.73元；今年上半年稅後盈餘3,155萬元，每股盈餘1.03元。

力士科技產業別是半導體業，主要產品是MOSFETS；2020年營收6億7,967萬元，每股盈餘0.59元；今年上半年稅後盈餘5,510萬元，每股盈餘2.26元。

(時報資訊)

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