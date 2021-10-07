證券自營商10月來偏空操作，10月才四個交易日就賣超137.8億元，但反手加碼13檔個股都在2億元以上；惟引起注意的是，買超第一名為元大台灣50反1（00632R），高達17億元以上，等於是基於避險而「加碼」偏空操作，另個股買超第一名為台積電（2330）3億餘元。

證券自營商從今年7月來開始反手賣出台股，累計自7月來至10月6日止，已賣超逼近770億元，其中，9月賣超最多，自營部位及權證避險部位合計賣超334.54億元，10月只有四個交易日，賣超力道不輸9月，已達到137.8億元。

投資專家指出，投信是拿投資人的錢操盤，而證券自營商是自己的錢，投信雖重視操作績效，但與證券自營商是追求公司自己的獲利，因而，此時證券自營商買超標的更受到投資人的關注，代表股價相對合理。

據統計，10月來證券自營商買超金額第一名為元大台灣50反1，達17.05億元，其次為期元大S&P石油買超4.66億元。投資專家表示，自營商大舉買超T50反1，意味仍看空台股後市，與其在集中市場連賣的操作同符，而買進原油ETF，則顯示自營商看好這波油價強彈。

至於買超金額第3～13高分別為台積電、友達、仁寶、聯發科、台泥、大聯大、光寶科、緯創、和碩、華碩、英業達等，買超金額都在2～3億元以上。個股買超標的除了台泥為傳產股之外，其餘10檔均為電子股，且多數都是蘋概股。

(時報資訊)

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