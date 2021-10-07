三陽工業（2206）董事長吳清源帶領公司改革七年有成，6日法說會上，公司向外資法人喊出機車搶占國人心占率第一、全球機車年產銷75萬輛、汽車事業重返台灣市占前十強等三大中期目標。

三陽今年儘管面臨疫情干擾，及原物料成本大幅上漲壓力，但在汽機車銷量增加下，公司初步評估本業獲利至少可維持與去年相當的高水準。三陽去年營業利益衝上19.59億元歷史新高，今年上半年也來到12.71億元、年增64％，法人樂觀全年可望締造營業利益20億元、毛利率20％的「雙20」榮景。

三陽6日舉行線上法說會，由於近年改革有成，法說會吸引不少國外法人參加，法說會重點聚焦於2014年吳清源團隊入主三陽後，推動企業改革的成果。

三陽表示，吳清源讓三陽重新聚焦本業，機車事業積極開發新世代環保引擎與車架，透過整合引擎平台與車架平台，成立零件中心，收到降低新車開發成本、加速新產品推出的成效；同時積極推動機車通路改革，及品牌、產品年輕化工程，有效拉高近年機車銷售表現，國內市占率從改革前不到一成的低點，大幅回升至25％以上，今年5月更以29.2％的高市占率，在相隔16.5年後，重返市場冠軍。

三陽強調，機車事業中期目標是要達成全球年產銷75萬輛的規模，包括內銷25萬～30萬輛、外銷（包括大陸廈門廈杏廠、越南VMEP廠的產銷量）45萬～50萬輛，並讓SYM品牌重返消費者心目中台灣機車品牌第一名。

汽車事業方面，三陽代理產銷韓國現代（Hyundai）汽車，去年在台銷量1.23萬輛、市占率2.7％，三陽也訂出2025年現代汽車在台銷量達1.6萬輛、市占率3.5％，重返市場前十強的目標。

三陽表示，汽車事業將更聚焦於熱銷車型與新能源車，除導入新款休旅車與N Performance高性能車款外，三陽更將產銷現代油電車Tucson Hybrid，成為國內第二家生產油電車的汽車廠。

此外，三陽在2018年投資入股農林（2913），吳清源並兼任農林董事長。三陽也在法說會上宣示，將複製三陽改革的成功經驗，讓農林的土地資產得到最佳利用，公司能永續獲利。三陽目前透過子公司上揚資產持股農林近20％。

(時報資訊)

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