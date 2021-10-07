中釉（1809）受惠於孟加拉廠加入營運，及可作汽車方向燈用的新材料螢光玻璃片產能增加之下，上半年已經轉虧為盈；市場指出。下半年因為毛利較高的陶瓷噴墨、螢光玻璃片出貨量穩定的成長，加上資產處分利益可能會在年底前入帳，中釉樂觀營收獲利將會優於上半年。

中釉上半年在兩岸、泰國、孟加拉等市場營運恢復成長下，累計前八月營收14.5億元，年成長28.54％，上半年稅後淨利2,191萬元，已轉虧為盈。

中釉指出，孟加拉廠已從2018年起投產，就近供應當地客戶，目前每月產能已達300MT，2022年將朝每月500MT邁進。

在釉料本業方面，中釉的陶瓷噴墨在2018年進入量產銷售，月銷售量15MT〈噸〉，2021、2022年的年出貨量可達300MT。

至於可用於汽車方向燈、霧燈、遠光燈上的螢光玻璃片，客戶已陸續通過認證，銷量穩定成長，預計2022年銷售量可達每月2,500片。

中釉持股60％的重要子公司廣東三水大鴻制釉，處分位於大陸廣東佛山市三水區大塘鎮大布沙工業區地塊的土地使用權，預估中釉可以認列人民幣8,580萬元 （約合新台幣3.73億元）的投資利益。

市場指出，在房地產景氣回溫下，2021年中釉釉料本業營運具成長性；而毛利率較高的螢光玻璃片新材料，以及技術較先進的陶瓷噴墨等新產品，出貨比例逐漸提升，年底又是傳統旺季，下半年的營運表現應會優於上半年。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意