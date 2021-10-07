上銀（2049）業績旺，訂單能見度看到2022年第一季，9月雖因大陸蘇州廠限電、十一長假調休，工作日減少，導致9月合併營收未能勝過8月，但9月與前九月合併營收仍雙雙創同期次高。

上銀董事長卓文恒坦言，半導體及大陸訂單雖續增，熱度卻不如上半年，上銀對2022年大陸市場有所疑慮，暫時不再增人力。

上銀9月合併營收25.0億元，年成長24.31％；前九月合併營收205.70億元，年增36.08％。上銀表示，大陸蘇州廠以後段製程為主，配合當地政府實施限電措施，9月27日起連續四天休假，與十一長假10月4至7日調班休假，上銀也機動調整部分產品由台灣出貨給大陸經銷商及蘇州廠，營運受大陸限電影響有限。

卓文恒表示，上銀持續接獲半導體、大陸5G基礎建設及電池設備訂單，電動車以及工具機產業需求也很不錯，晶圓機器人訂單爆滿。上銀生產車用滾珠螺桿目前試量產，預計2022年第四季至2023年第一季開始放量，客戶每一個車型至少生產20萬～30萬輛，車用滾珠螺桿需求可觀。

卓文恒指稱，目前大型滾珠螺桿及線性滑軌訂單能見度仍然維持半年以上，滾柱型螺桿訂單能見度仍然有五個月以上，轉造級滾珠螺桿訂單能見度達到4.5個月，中小型線性滑軌及滾珠螺桿訂單能見度3.5～4個月，研磨級滾珠螺桿訂單在手訂單則是長達半年以上。

不過卓文恒指出，大陸近三、四個月製造業動能下滑，反觀9月義大利及德國等歐洲市場需求回升，上銀參加歐洲工具機展，業務人員回報現場接觸許多客戶，歐洲客戶端下單意願很強。

卓文恒指出，大陸部分5G基礎建設業者預先下後年訂單，上銀認為，大陸限電措施、恆大地產等不確定因素，對大陸明年有所疑慮，上銀目前人力暫時維持水準，暫時觀望，先不急著再增加人力。

(時報資訊)

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