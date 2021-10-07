鑽全（1527）前董事長賴明達病逝，6日董事會推舉賴明達長子賴伯彥出任董事長兼任總經理。賴伯彥強調，公司有一定體制，依照制度進行，只是負責人名字改變，產品多角化、客戶產業多角化及垂直整合等公司發展方向沒有改變。

鑽全前董事長賴明達9月28日病逝，享年72歲，生前已經做好接班布局，長子賴伯彥台大法律系畢業後，進入鑽全工作，從基層做起，擔任業務暨研發處副總經理多年，二子賴伯峰目前擔任鑽全副總經理。賴明達2021年股東會改選，以八威投資法人代表出任董座，鑽全6日公布法人代表改換成他遺孀劉淑香，董事會通過由賴伯彥出任董事長兼任總經理。

現年43歲的賴伯彥，2018年出任鑽全總經理以來，大舉賣出美元部位，即使近兩年新台幣大幅的升值，鑽全獲利仍然能持盈保泰。

賴伯彥指出，上半年DIY工具需求旺，下半年DIY工具需求和緩，他猜可能與疫情和緩，許多恢復工作有關，鑽全剛好可以將部份產能用來生產專業等級電動工具及散客訂單。

近期中國大陸限電，出現部分廠商將訂單轉回台灣生產的情況。賴伯彥坦言，鑽全自行車客戶的確將部分零組件訂單轉回台灣交給鑽全生產，氣動工具同業也因為限電將訂單轉回台灣，礙於產能滿載，又轉單給鑽全生產。

(時報資訊)

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