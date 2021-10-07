越南疫情帶來的轉單效應，加上中國大陸能耗雙控政策，激勵聚酯、加工絲、尼龍等產品報價上漲，宏益（1452）、集盛（1455）9月營收都有近四成的年增率，聯發紡（1459）9月營收年成長更達42.82％。

宏益、集盛、聯發紡等業者指出，限電、油價上漲，有利產業景氣穩增長，預期第四季營運應仍可維持正成長。

宏益9月合併營收1.62億元，年成長38.78％；集盛9月營收9.95億元，年增36.36％。

東南亞疫情在第三季趨嚴，造成當地的紡纖供應鏈缺料，國內化纖廠轉單增加，7、8、9月都有越南訂單陸續轉往台灣；而且中國大陸能耗雙控，造成了聚酯、加工絲、尼龍等化纖產品報價上漲了15％～20％。

主要以加工絲為主要產項的宏益，7月起產品報價順利調漲，且高檔維持到9月，原本淡季的第三季因此「淡季不淡」，單季營收5億元，還比第二季的旺季增加2.02％。

第四季是宏益的旺季；宏益指出，成長動能可望再起，訂單能見度達到年底，第四季營運續升溫。

尼龍產品、聚酯加工絲是集盛兩大產品，受惠上游原料CPL報價持穩高檔，尼龍報價有撐；聚酯加工絲則有越南轉單效益挹注，成長動能穩定。

近期中國大陸能耗雙控，使石化廠陸續被強制歲休，供給減縮、尼龍上游原料CPL供給短缺下，尼龍相關產品價格有撐，集盛預期，第四季本業營收還有成長空間。

聯發紡指出，原料EG、PTA價格大漲，化纖產品價格，從8月底至今已足足漲了一成；大陸限電，造成不少化纖產能中斷、供給減少，也為國內業者第四季營運帶來成長空間。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意