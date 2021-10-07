宏碁集團旗下上市櫃小金虎營運同步走升，9月全面交出業績雙位數年增長佳績，其中，受惠專案回溫的建碁（3046）衝上15年來單月營收新高，興櫃的宏碁資訊（6811）亦有單月次高表現。同時包括安碁資訊（6690）、智聯服務（6751）及展碁國際（6776）等，第三季營收並多有刷新單季新高或次高的表現，累計今年以來營收亦皆創下IPO以來新高。

建碁9月營收3.16億元，不僅月增69.89％、並較去年同期大幅彈升152.93％，一舉站上2006年10月以來單月營收新高，同時拉抬其第三季營收達7.4億元，季增28.7％、年增40.95％，刷新自2008年第二季以來單季新高。

建碁營運動能在第二季回溫後，拉升前九個月累計營收維穩年正成長走勢、達17.99億元，年增51.1％，並為13年來同期高點。

安碁資訊則在政府相關標案及金融等客戶專案持穩挹注下，9月營收以月增40.8％、年增3.54％成長力道達0.87億元，續站歷年同期新高。累計其第三季營收2.08億元，季增、年增幅分別為2％、5.7％，站上歷史單季次高外，亦拉升今年前三季累計營收穩站同期新高、達5.93億元，年增8.96％。

另智聯服務受惠先前部分專案遞延效益，9月營收持續較去年回溫，以74.8％年增力道、成長至達1.19億元，第三季累計營收3.38億元，為IPO以來單季新高。累計其今年前三季營收9.14億元，較去年同期增長22.68％

至於展碁國際在加入新代理品牌及產品效益帶動下，加上認列併入化工原材、橡膠代理的博瑞達營收，9月營收維穩高檔、達20.02億元，年增36.23％，第三季更在單月營收皆突破20億元的拉抬下，衝上61.27億元的單季新高。前九月累計營收148.21億元，較去年同期增長15.08％，亦為歷年同期新高。

宏碁資訊則在看準企業加速數位化及結合地端＋雲端的混合型務需求，今年以來受惠疫情驅動，業績多有大幅揚升，9月營收並較8月增長逾52.8％、年增42.24％，達7.06億元，來到僅次於今年6月逾9億元的歷史單月次高。

(時報資訊)

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