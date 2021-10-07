客戶拉貨強勁，群光（2385）宣布9月營收以98.54億元創下單月歷史新高，月增率高達15％，而第三季、前九月營收也分別以273.49億元、777.79億元，都創下歷史新高紀錄。法人評估在塞港、半導體零組件缺料、客戶需求遞延，群光第四季營收仍可望維持在第三季的高點附近。

群光受惠客戶季底拉貨動能強，9月營收上升至98.54億元，月增高達15％，也比去年同期增加2％，帶動第三季營收上升至273.49億，營收季增達8.12％、年增4％，累積前九月營收777.79億，比去年同期大增12％。

群光表示，第三季客戶需求十分強勁，尤其許多消費性影像產品都集中在下半年推出，但目前一櫃難求、全球各大港口壅塞情況未解，加上東南亞先前COVID-19疫情嚴重影響半導體IC後續供貨時程，讓今年的生產與出貨都添加許多挑戰。

法人表示，雖然生產端面臨許多變數，但客戶總體需求只是遞延、沒有消失，預期群光第四季將繼續消化客戶訂單，而且，明年農曆春節較早，客戶希望能提早至第四季拉貨，都將帶動第四季營收維持在高檔，第四季出貨量成長多是高毛利產品，將帶動產品結構優化，預期群光下半年獲利表現有機會優於上半年。

法人分析，群光下半年成長動能來自於智慧家庭影像產品，而在筆電相關產品中，隨著市場需求轉向至商用機種，筆電背光鍵盤出貨比重順勢提升，帶動群光第三季鍵盤單價出現明顯上揚，加上電競PC鍵盤產品需求居高不墜、2-in-1 device鍵盤新產品助攻，高單價鍵盤產品可望進一步群光推升營收成長。

(時報資訊)

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