驅動IC大廠聯詠（3034）公告9月合併營收達129.32億元，第三季合併營收季增12.4％至383.46億元，寫下單月及單季營收雙創新高的亮眼表現。不過，法人認為，由於面板廠進入庫存調整，屆時驅動IC價格將無法全面轉嫁，預料將影響聯詠後續毛利率表現。

聯詠6日公告9月合併營收129.32億元、月成長0.13％，創下單月歷史新高，相較2020年同期更大幅成長62.2％，使得第三季合併營收季成長12.4％至383.46億元，寫下單季歷史新高。累計前三季合併營收988.23億元，年成長71.9％。

聯詠指出，市場需求提升以及公司積極擴展業務，使得合併營收較去年同期成長。法人表示，由於驅動IC第三季報價仍持續上調，聯詠9月及第三季合併營收同步寫下新高表現。

雖然晶圓代工產能吃緊狀況並未改變，且將一路延續到2022年，顯示驅動IC供給仍將延續缺貨狀態，不過法人指出，由於面板廠進入第四季後，將開始庫存調整，因此對於驅動IC需求將不如之前的強勁，其中大尺寸驅動IC影響程度最為顯著，屆時可能影響聯詠對面板廠的價格轉嫁程度，毛利率將受到影響。

據了解，驅動IC市場仍相當熱絡，主要是客戶擔心後續缺貨程度並未改變，且法人圈更直言部分客戶的下單是來自於重複下單，一旦市況和緩，後續訂單將會削減，屆時將影響到整體驅動IC的產品單價，因此業者毛利率將難以維持現今的高水準表現。

聯詠公告上半年合併營收604.78億元、年成長70.4％，平均毛利率為47.4％、年增14個百分點，稅後淨利156.61億元、年增228.5％，每股淨利25.74元。

除此之外，中國IC設計廠正加大力道切入整合觸控暨驅動IC（TDDI），其中又以韋爾最為積極，韋爾先前收購新思國際（Synaptics）的TDDI業務，且韋爾獲得中國晶圓代工廠產能支援，2022年出貨動能有機會逐步增加，屆時更加排擠到台灣驅動IC廠的TDDI市占率。

(時報資訊)

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