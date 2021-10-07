國際金屬價格維持相對高檔，加上傳統電子旺季、PCB需求強勁，帶動上游原物料銅箔廠金居（8358）、錫製品廠昇貿（3305）9月營收均再度創下單月歷史新高。

法人看好，金屬原物料供給有限，但終端需求暢旺，有利於金屬加工費優於過往，正面看待兩家業者第四季營運續強可期。金居9月營收8.14億元、月增0.14％、年增62.7％，昇貿9月營收8.07億元、月增13.49％、年增33.58％。

金居9月營收8.14億元、月增0.14％、年增62.7％，第三季營收為24.26億元、年增64.51％，單月及單季營收皆創下歷史新高，累計前九月營收達64.8億元、年增45.6％，續創歷年同期新高。

金居表示，雖長短料雜音仍在，不過市場需求依舊強勁，尤其伺服器產業升溫，新平台帶動高頻高速RG系列銅箔產品出貨走揚，整體來看，下半年展望優於上半年，目標力拚營運衝季季高。

法人認為，由於多項終端應用需求湧現，如基地台、伺服器、消費性電子、車用電子等，銅箔用量持續增長，但產能擴充的速度仍不及需求的增加，因此看好銅箔廠明年榮景依舊。

法人進一步表示，明年可關注亮點在兩大CPU將推出的伺服器新平台，根據相關供應鏈看法，兩大新平台包括Eagle Stream和Genoa，有望在Q2推出、下半年放量。新平台自2022下半年開始爆發，動能延伸至2023、2024，加上金居正在進行的高頻高速銅箔三廠擴建，均將成為該公司未來營運持續成長的動能來源。

昇貿受惠出貨量成長及金屬價格上揚，9月營收8.07億元、月增13.49％、年增33.58％，Q3營收21.76億元、年增44.55％，累計前九月營收達57.11億元、年增54.84％，創歷年同期新高。

雖然第三季筆電開始有需求走弱、長短料等不利因素干擾，但昇貿在高階產品拓展有成的支撐下，營收穩健成長，動能來自電源新客戶啟動拉貨、低軌衛星需求升溫等。法人表示，看好昇貿高階產品開始放量出貨，不僅抵銷筆電產業降溫，也同時優化產品組合，樂觀預估該公司第四季營運維持成長態勢可期。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意